DEL 4 AL 7 DE SEPTIEMBRE
Fiestas de la Melonera 2025 en Arganzuela (Madrid): consulta la programación al completo
En esta edición habrá actividades y espectáculos para públicos de todas las edades (y muchas de ellas gratuitas)
Arganzuela ya está lista. Un año más, este distrito volverá a disfrutar de sus tradicionales Fiestas de la Melonera, que se celebrarán del jueves 4 al domingo 7 de septiembre, y el epicentro será en la explanada del recinto ferial de Madrid Río, donde se podrá gozar de una programación repleta de actividades para todas las edades.
De esta manera, y como aseguran desde el Ayuntamiento de Madrid, la programación "ofrecerá una amplia variedad de propuestas culturales, con artistas destacados como Camela y Nacha Pop encabezando el cartel". En palabras de la concejala del distrito, Lola Navarro, estas fiestas serán “una cita para reencontrarnos en las calles y plazas de Arganzuela y celebrar juntos una tradición que ya forma parte de nuestra identidad”.
Todo lo que nos espera en las Fiestas de la Melonera 2025: la programación al completo
El jueves 4 abrirá la programación musical el grupo Santa Esencia, seguido de Javier Ojeda (Danza Invisible) a las 22:00 h. El viernes 5, a la misma hora, será el turno de Nacha Pop, precedido por Entreduendes y el sábado 6, también a las 22:00 h, Camela pondrá el broche a una noche dedicada a la tecno-rumba. El domingo 7, a las 21:30 h, cerrará la programación musical Bendecida con un tributo a Héroes del Silencio. Además, DJ como Varoc y Vaquero animarán las noches con sesiones para todos los gustos.
El programa se completará con talleres, actividades deportivas, encuentros para mayores, juegos infantiles, bailes populares, espectáculos en familia y la tradicional misa en honor a la Virgen del Puerto. Tampoco faltará la Carrera La Melonera que este año celebra su XXXIV edición y ya ha abierto el plazo de inscripción. Y la programación, con exactitud, será la siguiente, dividida en temáticas:
Exposiciones
Desde ya se puede visitar la exposición de las obras ganadoras de pintura y fotografía de los Premios Arganzuela 2025. Hasta el 14 de septiembre en la sala La Lonja del Centro Cultural Casa del Reloj.
Conciertos y espectáculos
- El jueves 4 a las 20:00 horas, tendrá lugar la I parte de la Final de los Premios de Música Popular de Arganzuela 2025, en Nave de Terneras. Y en la explanada de Madrid Río a las 20:00 cantará Santa Esencia y a las 22:00, actuación de Javier Ojeda (Danza Invisible).
- El viernes 5 a las 20:00, en Nave de Terneras, los arganzueleros podrán disfrutar de la II parte de la Final de los Premios de Música Popular. A la misma hora en Madrid Río actuarán Los Chisperos de Arganzuela y María Gracia. A las 22 Nacha Pop y a las 00 DJ Varoc.
- El penúltimo día de las fiestas, el sábado 6, en la explanada de Madrid Río, será uno de los platos fuertes: a las 20 actuará Entreduendes, a las 22 Camela y a las 00 DJ Vaquero.
- Domingo 7, también en la explanada, a las 20:00 horas actuará el grupo ganador de los Premios Música Popular Arganzuela, y a las 21:30 Bendecida, con un tributo a Héroes del Silencio. Finalizarán las fiestas con fuegos artificiales para cerrar los festivos.
Actividades infantiles y familiares
Del 5 al 13 de septiembre habrá atracciones, actuaciones y música para que los más pequeños también disfruten de las Fiestas de la Melonera.
- El viernes 5, el punto de encuentro será en Nave de Terneras. A las 18:00 horas se presenta La caja y a las 19:00 h, se repartirán melones a los más pequeños. El sábado 6, también en Nave de Terneras, la mañana comenzará con juegos tradicionales de madera a las 11:00 h. A las 11:45 h, el espectáculo Cabaret Ovejuno, seguido a las 12:30 h por una fiesta de la espuma. Por la tarde, a las 18:00 h, será el espectáculo Clown Oficina.
- El domingo 7, la explanada de Madrid Río acogerá dos espectáculos familiares: Pez al Revés a las 11:30 h y Meraki for Kids a las 12:30 h. Ese mismo día, en Nave de Terneras, a las 18:00 h habrá una sesión de pintacaras, perfecta para cerrar el fin de semana.
- La programación continuará el miércoles 10 con Ferzza Live. El jueves 11, Cuentamos contigo. El viernes 12, Mia la cuentista y el sábado 13 Mago Magclown. Todas las actuaciones son en Nave de Terneras a las 18:00 horas.
La entrada será libre hasta completar aforo en todas las actividades y las atracciones tendrán precio reducido el martes 9 y miércoles 10.
Degustaciones en los mercados
El viernes 5 y sábado 6, de 10:00 h a 14:00 horas habrá degustación de melón, sorbete y sangría, por gentileza de los comerciantes de los mercados.
Carrera de La Melonera
El domingo 7 tendrá lugar La Melonera by Triboost. Podrás elegir entre correr 5K, 10K y carreras infantiles. Y date prisa, porque te puedes inscribirte hasta el jueves 4 desde este enlace.
Tradición religiosa
El domingo 14, a las 11:30 horas, será la solemne misa en honor a la Virgen del Puerto. Y, a continuación, la procesión por las inmediaciones de la ermita.
Actividades para mayores
- Miércoles 3 y jueves 4: bailes con orquesta, talleres de bachata, charlas y exhibiciones intergeneracionales en centros municipales.
- Y el sábado 13, domingo 14 e incluso sábado 27 habrá campeonatos deportivos para los mayores del distrito: torneos de voleibol, pádel, fútbol... y hasta carreras.
Y con todo ello se aproximan días de completo disfrute para todos los arganzueleros y miles de visitantes, que pueden consultar la programación con mayor exactitud desde la web del Ayuntamiento de Madrid.
