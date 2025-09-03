Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

DEL 4 AL 7 DE SEPTIEMBRE

Fiestas de la Melonera 2025 en Arganzuela (Madrid): consulta la programación al completo

En esta edición habrá actividades y espectáculos para públicos de todas las edades (y muchas de ellas gratuitas)

Arganzuela ya está lista. Un año más, este distrito volverá a disfrutar de sus tradicionales Fiestas de la Melonera, que se celebrarán del jueves 4 al domingo 7 de septiembre, y el epicentro será en la explanada del recinto ferial de Madrid Río, donde se podrá gozar de una programación repleta de actividades para todas las edades.

De esta manera, y como aseguran desde el Ayuntamiento de Madrid, la programación "ofrecerá una amplia variedad de propuestas culturales, con artistas destacados como Camela y Nacha Pop encabezando el cartel". En palabras de la concejala del distrito, Lola Navarro, estas fiestas serán “una cita para reencontrarnos en las calles y plazas de Arganzuela y celebrar juntos una tradición que ya forma parte de nuestra identidad”.

Cartel de las Fiestas de La Melonera 2025 en Arganzuela

Cartel de las Fiestas de La Melonera 2025 en Arganzuela / EPE

Todo lo que nos espera en las Fiestas de la Melonera 2025: la programación al completo

El jueves 4 abrirá la programación musical el grupo Santa Esencia, seguido de Javier Ojeda (Danza Invisible) a las 22:00 h. El viernes 5, a la misma hora, será el turno de Nacha Pop, precedido por Entreduendes y el sábado 6, también a las 22:00 h, Camela pondrá el broche a una noche dedicada a la tecno-rumba. El domingo 7, a las 21:30 h, cerrará la programación musical Bendecida con un tributo a Héroes del Silencio. Además, DJ como Varoc y Vaquero animarán las noches con sesiones para todos los gustos.

El programa se completará con talleres, actividades deportivas, encuentros para mayores, juegos infantiles, bailes populares, espectáculos en familia y la tradicional misa en honor a la Virgen del Puerto. Tampoco faltará la Carrera La Melonera que este año celebra su XXXIV edición y ya ha abierto el plazo de inscripción. Y la programación, con exactitud, será la siguiente, dividida en temáticas:

Exposiciones

Desde ya se puede visitar la exposición de las obras ganadoras de pintura y fotografía de los Premios Arganzuela 2025. Hasta el 14 de septiembre en la sala La Lonja del Centro Cultural Casa del Reloj.

Conciertos y espectáculos

  • El jueves 4 a las 20:00 horas, tendrá lugar la I parte de la Final de los Premios de Música Popular de Arganzuela 2025, en Nave de Terneras. Y en la explanada de Madrid Río a las 20:00 cantará Santa Esencia y a las 22:00, actuación de Javier Ojeda (Danza Invisible).
  • El viernes 5 a las 20:00, en Nave de Terneras, los arganzueleros podrán disfrutar de la II parte de la Final de los Premios de Música Popular. A la misma hora en Madrid Río actuarán Los Chisperos de Arganzuela y María Gracia. A las 22 Nacha Pop y a las 00 DJ Varoc.
  • El penúltimo día de las fiestas, el sábado 6, en la explanada de Madrid Río, será uno de los platos fuertes: a las 20 actuará Entreduendes, a las 22 Camela y a las 00 DJ Vaquero.
  • Domingo 7, también en la explanada, a las 20:00 horas actuará el grupo ganador de los Premios Música Popular Arganzuela, y a las 21:30 Bendecida, con un tributo a Héroes del Silencio. Finalizarán las fiestas con fuegos artificiales para cerrar los festivos.

Actividades infantiles y familiares

Del 5 al 13 de septiembre habrá atracciones, actuaciones y música para que los más pequeños también disfruten de las Fiestas de la Melonera.

  • El viernes 5, el punto de encuentro será en Nave de Terneras. A las 18:00 horas se presenta La caja y a las 19:00 h, se repartirán melones a los más pequeños. El sábado 6, también en Nave de Terneras, la mañana comenzará con juegos tradicionales de madera a las 11:00 h. A las 11:45 h, el espectáculo Cabaret Ovejuno, seguido a las 12:30 h por una fiesta de la espuma. Por la tarde, a las 18:00 h, será el espectáculo Clown Oficina.
  • El domingo 7, la explanada de Madrid Río acogerá dos espectáculos familiares: Pez al Revés a las 11:30 h y Meraki for Kids a las 12:30 h. Ese mismo día, en Nave de Terneras, a las 18:00 h habrá una sesión de pintacaras, perfecta para cerrar el fin de semana.
  • La programación continuará el miércoles 10 con Ferzza Live. El jueves 11, Cuentamos contigo. El viernes 12Mia la cuentista y el sábado 13 Mago Magclown. Todas las actuaciones son en Nave de Terneras a las 18:00 horas.

La entrada será libre hasta completar aforo en todas las actividades y las atracciones tendrán precio reducido el martes 9 y miércoles 10.

Degustaciones en los mercados

El viernes 5 y sábado 6, de 10:00 h a 14:00 horas habrá degustación de melón, sorbete y sangría, por gentileza de los comerciantes de los mercados.

Carrera de La Melonera

El domingo 7 tendrá lugar La Melonera by Triboost. Podrás elegir entre correr 5K, 10K y carreras infantiles. Y date prisa, porque te puedes inscribirte hasta el jueves 4 desde este enlace.

Carrera tradicional por las fiestas de Arganzuela

Carrera tradicional por las fiestas de Arganzuela / Ayuntamiento de Madrid

Tradición religiosa

El domingo 14, a las 11:30 horas, será la solemne misa en honor a la Virgen del Puerto. Y, a continuación, la procesión por las inmediaciones de la ermita.

Actividades para mayores

  • Miércoles 3 y jueves 4: bailes con orquesta, talleres de bachata, charlas y exhibiciones intergeneracionales en centros municipales.
  • Y el sábado 13, domingo 14 e incluso sábado 27 habrá campeonatos deportivos para los mayores del distrito: torneos de voleibol, pádel, fútbol... y hasta carreras.

Y con todo ello se aproximan días de completo disfrute para todos los arganzueleros y miles de visitantes, que pueden consultar la programación con mayor exactitud desde la web del Ayuntamiento de Madrid.

Fiestas de la Melonera 2025 en Arganzuela (Madrid): consulta la programación al completo

