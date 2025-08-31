DEL 4 AL 7 DE SEPTIEMBRE
Fiestas de la Melonera 2025 en Arganzuela (Madrid): programa completo y conciertos gratuitos
La programación de las fiestas está pensada para todos los públicos con conciertos y actividades gratuitas en Arganzuela
El distrito madrileño de Arganzuela se prepara para vivir una nueva edición de las Fiestas de La Melonera, que se celebrarán del jueves 4 al domingo 7 de septiembre, con epicentro en la explanada del recinto ferial de Madrid Río.
La programación, según detallan desde el Ayuntamiento de Madrid, está pensada para todos los públicos. Así, frecerá una amplia variedad de propuestas culturales, con artistas destacados como Camela y Nacha Pop encabezando el cartel. En palabras de la concejala del distrito, Lola Navarro, estas fiestas serán “una cita para reencontrarnos en las calles y plazas de Arganzuela y celebrar juntos una tradición que ya forma parte de nuestra identidad”.
Todo lo que nos espera en las Fiestas de la Melonera 2025
El jueves 4 abrirá la programación musical el grupo Santa Esencia, seguido de Javier Ojeda (Danza Invisible) a las 22:00 h. El viernes 5, a la misma hora, será el turno de Nacha Pop, precedido por Entreduendes y el sábado 6, también a las 22:00 h, Camela pondrá el broche a una noche dedicada a la tecno-rumba. El domingo 7, a las 21:30 h, cerrará la programación musical Bendecida con un tributo a Héroes del Silencio. Además, DJ como Varoc y Vaquero animarán las noches con sesiones para todos los gustos.
El programa se completará con talleres, actividades deportivas, encuentros para mayores, juegos infantiles, bailes populares, espectáculos en familia y la tradicional misa en honor a la Virgen del Puerto. Tampoco faltará la Carrera La Melonera que este año celebra su XXXIV edición y ya ha abierto el plazo de inscripción.
