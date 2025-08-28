Arganzuela está culminando las obras de mejora en cinco centros educativos, antes del inicio del curso escolar

La Junta Municipal del distrito de Arganzuela inició el pasado mes de julio un plan de mejora integral en cinco centros educativos públicos con una inversión total de 1,7 millones de euros. Esta actuación tiene como objetivo modernizar y optimizar las instalaciones escolares, generando entornos seguros, accesibles y confortables para alumnos, docentes y personal no docente. Y, ahora, a tan solo unos días de que comience un nuevo curso escolar en la Comunidad de Madrid, estas obras ya están terminando en las cinco escuelas que están sufriendo reformas de mejora.

Los centros que están siendo reformados son los colegios de Educación Infantil y Primaria Legado Crespo, Menéndez Pelayo, Tirso de Molina y Marqués de Marcenado, además de la Escuela Infantil El Alba. Cada uno de ellos recibirá una dotación económica específica en función de sus necesidades. El CEIP Legado Crespo será el que contará con la mayor inversión: 600.000 euros.

El reparto de la inversión ha sido el siguiente:

CEIP Legado Crespo : 600.000 euros

: 600.000 euros CEIP Menéndez Pelayo : 550.000 euros

: 550.000 euros CEIP Tirso de Molina : 260.000 euros

: 260.000 euros CEIP Marqués de Marcenado : 202.000 euros

: 202.000 euros Escuela Infantil El Alba: 90.000 euros

Obras durante el verano para no interferir en el curso

Las obras se están ejecutando durante los meses estivales con el fin de no interrumpir la actividad lectiva. De este modo, todos los trabajos estarán finalizados antes del inicio del próximo curso escolar, previsto para septiembre.

Las actuaciones abarcan una amplia variedad de intervenciones centradas en la seguridad, la accesibilidad y la sostenibilidad. Entre ellas se encuentran:

Mejora de patios

Renovación de pavimentos

Saneamiento de bajantes

Actualización de instalaciones eléctricas

Mejoras en accesibilidad y eficiencia energética

Sustitución de carpinterías exteriores

Trabajos de pintura e impermeabilización

Estas mejoras permitirán ofrecer espacios más modernos y funcionales, adaptados a las necesidades actuales del alumnado y del personal educativo.

“Invertir en nuestros colegios es invertir en el futuro del distrito”, ha declarado la concejala Navarro, quien ha destacado la relevancia de actuar ahora para garantizar infraestructuras educativas de calidad durante muchos años.

“Estas inversiones forman parte del compromiso de la junta municipal con la mejora continua de nuestras infraestructuras”, añadió.