'Miguitas', el programa con el que conocer la historia del distrito de Arganzuela con cuatro rutas históricas: fechas de las visitas guiadas y cómo inscribirse

Se trata de la quinta edición de este programa impulsado por la Comunidad de Madrid, y en esta ocasión habrá 1.900 plazas

Las visitas guiadas tendrán lugar entre septiembre y noviembre

Las visitas guiadas tendrán lugar entre septiembre y noviembre

Juan Luis Martín

Juan Luis Martín

El distrito madrileño de Arganzuela está formado por una historia y cultura digna de ser conocida y por ello desde la Comunidad de Madrid han impulsado recientemente 'Miguitas', un programa que ofrecerá visitas guiadas para conocer cada rincón e historia de esta zona de la capital. Y hay un total de 1.900 plazas para conocer, entre otras cosas, la antigua fábrica de cervezas 'El Águila', que ahora alberga el Archivo y Biblioteca Regional.

Cuatro rutas para conocer al milímetro a Arganzuela

Y estas visitas guiadas se harán por cuatro rutas históricas. Tres de ellas están dirigidas a público adulto y se celebrarán durante los fines de semana, mientras que una cuarta se ha propuesto especialmente para estudiantes.

La primera propuesta, “Delicias industriales y domésticas”, recorre el nacimiento y desarrollo de este barrio madrileño situado entre Delicias y Atocha, explicando el origen de su nombre y el impacto que tuvo la llegada del ferrocarril en la transformación urbana.

El itinerario pone en valor la arquitectura industrial y residencial de la zona, con edificios proyectados por reconocidos arquitectos como Antonio Palacios, Muguruza, Cárdenas o Anasagasti.

La ruta “Humo, velocidad y fábricas. El renacer de un barrio industrial” se centra en el rico patrimonio fabril de Arganzuela, con paradas en enclaves tan emblemáticos como la antigua Fábrica de Cerveza El Águila o el espacio cultural Matadero Madrid, símbolo de un cambio decisivo en la historia de la ciudad.

Por su parte, “La industria como impulso, el vecindario como motor” invita a reflexionar sobre los años de escasez tras la Guerra Civil y las estrategias de resistencia de los vecinos. Este recorrido rescata episodios como el papel de la antigua prisión de Yeserías o las huelgas de las trabajadoras textiles de Induyco, que marcaron la memoria colectiva durante la Dictadura y la Transición.

A estas propuestas se suma, con el inicio del curso escolar, la ruta “Un barrio en movimiento: caminando la historia de Arganzuela”, pensada para escolares de Primaria, ESO y Bachillerato. En colaboración con la Dirección General de Juventud y la de Infantil, Primaria y Especial, este recorrido busca fomentar el pensamiento crítico entre los más jóvenes a través del conocimiento de su entorno urbano y social.

Noticias relacionadas y más

¿Cuándo serán las rutas y cómo inscribirse?

Y todo el que se quiera inscribir en estas rutas, que tendrán lugar entre septiembre y noviembre, lo pueden hacer desde ya a través de este enlace (¡Corre, que solo hay 1.900 plazas!). Se trata de la quinta edición de este programa y todo hace indicar que tendrá, de nuevo, un gran éxito entre los madrileños y los amantes de su historia.

