Adiós al primer restaurante chino de Madrid en Arganzuela: así serán los nuevos pisos de lujo de 1,5 millones

El edificio situado en Santa María de la Cabeza 60, conocido por haber albergado durante tres décadas al restaurante chino Buen Gusto, en el distrito de Arganzuela, ya sufre la que va a ser una completa transformación urbanística. El proyecto, promovido por Sena Homes, contempla multiplicar por tres las plantas actuales y construir hasta tres sótanos destinados a plazas de garaje.

El inmueble, protegido de manera parcial por su estilo neomudéjar, mantendrá la fachada original, aunque se elevará con nuevas alturas hasta alcanzar seis plantas más ático.

41 viviendas desde 350.000 euros

Según la promotora, se construirán 41 viviendas distribuidas en diferentes tipologías, aunque el permiso urbanístico concedido por el Ayuntamiento de Madrid en octubre de 2024 permite un máximo de 45 viviendas con garaje y piscina comunitaria.

Los precios de venta publicados por Sena Homes parten de 350.000 euros para los estudios en planta baja de 45 m², mientras que los pisos de dos dormitorios se sitúan entre 570.000 y 740.000 euros. Las viviendas de tres dormitorios alcanzan un precio mínimo de 940.000 euros, y el ático, de 183 m² con amplia terraza, roza los 1,5 millones de euros.

El edificio también contará con 45 plazas de garaje repartidas en tres sótanos, con precios de entre 34.000 y 51.000 euros. El acceso a esta zona se ubicará en la entrada principal que anteriormente daba paso al restaurante.

Además de la piscina, el proyecto incluye zonas comunes y un gimnasio. Y la entrega de llaves está prevista para finales de 2027.

El local de Santa María de la Cabeza 60 fue adquirido previamente por el fondo Red Hound Investments, que impulsó el cierre de los negocios allí instalados, entre ellos el restaurante mexicano y el citado Buen Gusto, considerado el restaurante chino “de chinos” más antiguo de Madrid tras el cierre de otros locales históricos en Plaza de España.

El negocio, fundado por el empresario Wu Zhenzhong, se trasladó hace poco más de un año y hoy continúa operando en Majadahonda bajo el mismo nombre.