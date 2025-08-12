Historia del Estadio Vicente Calderón: más de 50 años en el distrito de Arganzuela

Durante más de medio siglo, el Estadio Vicente Calderón, ubicado en el distrito de Arganzuela, fue la casa de uno de los mejores clubes de la historia del fútbol español: el Atlético de Madrid. Desde su inauguración, en 1966, hasta su clausura, en 2017, el equipo fue testigo de tres finales de Champions, cinco ligas, ocho copas, una intercontinental, dos supercopas de España, dos Europa League y dos supercopas de Europa.

Construcción del Estadio del Manzanares

En 1961, el Atlético de Madrid tomó la decisión de abandonar el Stadium Metropolitano y construir una nueva sede más moderna. La directiva adquirió unos terrenos junto al río Manzanares y, tras cinco años de obras, se inauguró el Estadio del Manzanares.

El acto de inauguración se realizó el 2 de octubre de 1966, con el partido correspondiente a la jornada 4 de liga que enfrentaba a los rojiblancos contra el Valencia CF. El encuentro finalizó con empate a uno y Luis Aragonés, una de las grandes leyendas del club, fue el primer jugador en anotar un gol en este estadio.

Estadio Vicente Calderón

En 1971, en una Junta General, se acordó el cambio de nombre a "Estadio Vicente Calderón" en honor al que era presidente del club en aquel entonces. Ese mismo año, el primer estadio de Europa con asientos para todo el aforo, sufrió su primera remodelación y fue reinaugurado el 23 de mayo de 1972. En el evento inaugural se disputó un partido que enfrentaba a las selecciones de España y Uruguay, que finalizó con una victoria española por 2-0.

Mudanza al nuevo Metropolitano

Después de vivir grandes hazañas, como el doblete de la temporada 95/96, el club comenzó a planear, a principios de la primera década del siglo XXI , un traslado a un lugar más confortable. Esta decisión se debió en gran parte a las limitaciones urbanísticas que impedían la ampliación del recinto, puesto que se encontraba al lado del río Manzanares y la M-30.

El 21 de mayo de 2017, el Atlético de Madrid disputó su último partido oficial en su casa contra el Athletic Club, en la última jornada de la liga. Los colchoneros ganaron 3-1 con un doblete de Fernando Torres y otro gol de Ángel Correa. Tan solo seis días después se celebró el último encuentro en este campo. El Deportivo Alavés y el FC Barcelona se vieron las caras en la final de la Copa del Rey, que acabó conquistando el conjunto culé después de ganar por 3-1.

Para despedirse de manera definitiva, se organizó un acto de clausura donde aparecieron las leyendas del club y exjugadores y, posteriormente, se disputó un partido amistoso.

Demolición del recinto

La demolición del Calderón comenzó oficialmente en febrero de 2019. Fue un trabajo costoso a causa de la cercanía con la autopista de la M-30, que atravesaba el estadio por debajo de una de las gradas, pero a mediados de 2020 el trabajo finalizó con éxito y se comenzó a construir un nuevo parque urbano y viviendas. También se inaugurará el nuevo museo de la EMT, que ha generado mucha polémica entre los vecinos.

Parque Atlético de Madrid

Tras la demolición de la antigua sede del Atlético de Madrid, el espacio fue transformado en un área verde abierta a todos los públicos. Sin embargo, bajo una losa que reproduce la silueta del estadio, se ha enterrado una cápsula del tiempo que alberga recuerdos del club como una butaca o un trozo de césped. Este homenaje se encuentra en el lugar donde se ubicaba el centro del campo de este histórico estadio.