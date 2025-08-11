Curiosidades del distrito madrileño de Arganzuela: ¿Sabes que el reloj más grande de Madrid no es el de Puerta del Sol?

El distrito de Arganzuela como entidad administrativa en Madrid se estableció en 1970, al dividirse la ciudad en 18 distritos. Sin embargo, la historia del territorio que ocupa Arganzuela es mucho más antigua y se remonta a la concesión de la Dehesa de Arganzuela a la Villa de Madrid por los Reyes Católicos en 1492.

Y este distrito esconde muchas historias que desde la CRónica de Arganzuela intentamos desgranar. Todo ello con la colaboración de dos expertos del barrio como son José María Sánchez Molledo y Nicolás Ferrando, autores de la obra Arganzuela, Atocha, Delicias, Legazpi.

El reloj más grande de la ciudad… ¡no está en la Puerta del Sol!

El reloj de la Puerta del Sol es el más "mítico", pero no el más grande de la ciudad de Madrid. Sí lo es el de Atocha, con dos caras y unas manecillas (las agujas) que miden 5 y 7 metros. Y es algo muy desconocido por los madrileños en general.

El Puente Monumental de Arganzuela lo diseñó el mismo que hizo la Caja Mágica

Se trata de una obra arquitectónica que destaca por su diseño innovador. Su creador fue el arquitecto francés Dominique Perrault, conocido también por su trabajo en la Caja Mágica de Madrid, una de las instalaciones emblemáticas de la capital española. El proyecto de Perrault, que empezó a fraguarse en 2005, consta de dos conos envueltos en un tejido metálico que da sombra, un refugio durante el día, y un despliegue de luz durante la noche.

El suelo es de madera calada, para dejar pasar los rayos de sol, que iluminan el parque. Fue inaugurado en 2011 y se ha convertido en uno de los iconos modernos de la ciudad. La estructura del puente se caracteriza por una moderna pasarela de acero que cruza el río Manzanares, formando un diseño en espiral que hace alusión a las formas naturales.

Este puente tiene una longitud total de 150 metros y una altura de 10 metros, siendo una de las principales conexiones peatonales y ciclistas en la zona. Y es ya una de las infraestructuras más representativas de la ciudad.

En el Puente de Toledo está el mayor monumento a San Isidro en Madrid

El Puente de Toledo, una de las joyas del barroco madrileño diseñada por Pedro de Ribera, alberga el principal monumento que la ciudad dedica a su patrón, San Isidro Labrador. La escultura fue realizada en 1723 por Juan Alonso Villabrille y Ron, a petición del propio Ribera, quien también dirigía las obras del puente.

Villabrille, destacado escultor de la época, es también autor de la imagen de Fernando III el Santo en la fachada del Antiguo Hospicio de la calle Fuencarral. El grupo escultórico representa a San Isidro con su hijo Illán, justo después del milagro del pozo, mirando al cielo en señal de agradecimiento. Según la tradición, el santo hizo brotar el agua para salvar a su hijo de morir ahogado.

Frente a ellos se encuentra la figura de Santa María de la Cabeza, su esposa. Este conjunto convierte al Puente de Toledo en un lugar emblemático para comprender la devoción popular por San Isidro.

Así comenzó la desindustrialización del distrito

La presencia del tren conllevó la construcción de numerosas industrias y fábricas en el distrito, pero tras la Guerra Civil y a partir de la segunda mitad del siglo, Arganzuela va a ir sufriendo un proceso de desindustrialización. En el Plan General de 1963 ya se recomienda reconvertir el distrito en zona residencial.

El complejo cultural 'El Águila' va a ser declarado Bien de Interés Cultural / COMUNIDAD DE MADRID

En la década de los años 70 se desarrolla un proceso de traslado de la industria al extrarradio madrileño y, con la crisis económica, muchas empresas cierran, por lo que irá cambiando el paisaje de la zona. Y de 1979 a 1999 Arganzuela sufre una enorme transformación. En 1985 se desmantela el paso elevado de Atocha y se reordena la glorieta. En 1987 se cierran las estaciones de Peñuelas e Imperial.

La vía ferroviaria se transforma en una línea subterránea y en la superficie se construye el actual Pasillo Verde, rodeado de una zona verde y residencial.

Antonio Astillero Bastante, una vida al servicio de Arganzuela y Madrid

Nacido en Daimiel, el sacerdote Astillero llegó a Madrid en los años 50, donde construyó la primera Iglesia de Nuestra Señora de las Delicias. Además de su labor religiosa, impulsó la creación del Colegio de Nuestra Señora de las Delicias y trabajó en la culminación de la Catedral de la Almudena.

En Arganzuela está una de las parroquias más antiguas de Madrid

La parroquia del Purísimo Corazón de María, una de las más antiguas de Madrid, fue fundada en el siglo XIX en el barrio de las Peñuelas. Tras ser incendiada en la Guerra Civil, fue reconstruida y consagrada en 1946 en la calle Embajadores. Debido a daños estructurales, el templo fue demolido en los años 70. Hoy, la parroquia sigue activa en la calle Cardenal Solís.

Florinda Chico, memoria viva del distrito

Desde el 20 de julio de 2022, una placa en el número 3 del Paseo de la Chopera rinde homenaje a la actriz Florinda Chico, quien residió allí entre 1968 y 2011. Este reconocimiento, promovido por la Junta Municipal y el Ayuntamiento de Madrid, honra a una de las intérpretes más queridas del cine, teatro y televisión español, galardonada con la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo y en las Bellas Artes.

Florinda Chico, nacida en 1926 en Don Benito (Badajoz), comenzó su carrera en los años 40 y destacó por su versatilidad, interpretando tanto papeles cómicos como dramáticos.

En Arganzuela estuvo el Gasómetro

En 1848 se construyó en Arganzuela la histórica fábrica de gas conocida como el Gasómetro, impulsada por la Sociedad Madrileña para el Alumbrado de Gas. Ubicada en la Ronda de Toledo, fue clave para iluminar por primera vez calles, teatros y edificios oficiales de Madrid. Con el aumento del consumo, la planta se amplió hasta que en 1967 su producción se trasladó a Manoteras. El antiguo solar fue urbanizado y hoy solo queda una chimenea como recuerdo.

La estación del imperial cerró en el año 1987

Fue un antiguo enclave ferroviario de mercancías situado entre el Paseo Imperial y los Pontones. Aunque inicialmente dedicada al transporte de carga, formó parte de la línea de contorno hasta su cierre en 1987. Fue demolida para dar paso al Pasillo Verde Ferroviario, y hoy, en su lugar, hay calles y viviendas.