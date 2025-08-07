Desde el testamento de la Duquesa de Alba hasta un documento del año 1330: todo lo que guardan el Archivo y Biblioteca Regional de Madrid

Entre 1912 y 1914 fue construido el Complejo El Águila, en la calle de Ramírez de Prado 3, en Arganzuela. El diseño original, de estilo neomudéjar, fue realizado por el arquitecto Eugenio Jiménez Corera y en este complejo industrial se produjo cerveza hasta 1985, cuando la marca holandesa Heineken, que había tomado el control de la empresa, centralizó la producción en el municipio de San Sebastián de los Reyes.

Y tras años en desuso, entre 1996 y 2003, el equipo de arquitectos formado por Emilio Tuñón y Luis Mansilla se encargó de la (re-)construcción de un nuevo conjunto preparado para albergar el Archivo y la Biblioteca Regional, una intervención que posicionó al complejo como uno de los ejemplos pioneros de reconversión de edificios industriales en la Comunidad de Madrid.

Y a día de hoy, gracias a esta adaptación de los edificios, el distrito puede presumir de tener en este recinto recogida toda la historia de la Comunidad de Madrid desde el siglo XIV hasta la actualidad gracias al Archivo Regional -fundado en 1993- y Biblioteca Regional -fundación en 1989-. Y en la fotogalería situada abajo se pueden ver algunos de los curiosos e históricos documentos que poseen ambas entidades.

Reunir, conservar y difundir, el objetivo del complejo

Tanto Archivo como Biblioteca Regional tienen el objetivo de reunir, conservar y difundir la historia de la Comunidad de Madrid. Por ello, digitalizan los documentos que se pueden visitar en la web y cualquiera puede asistir al recinto para conocer más sobre la historia madrileña (con ciertos límites).

Complejo 'El Águila': a la derecha de la imagen se sitúa el Archivo Regional, y a la izquierda la Biblioteca / Juan Luis Martín

Obtienen los documentos por cesión, compra...

Los más de 60 kilómetros de textos escritos que ostenta el Archivo Regional y los más de 1,5 millones de documentos de la Biblioteca no han aparecido, ni mucho menos, "de la nada".

Tienen un gran estudio, trabajo y conservación detrás. Algunos provienen de "fuentes municipales" porque ellos no los pueden cuidar, también documentos privados que las familias "nos ceden" y, por otro lado, "compramos lo que que creemos que tiene valor", explica Nieves Sobrino, directora del Archivo Regional.

El Archivo Regional: del siglo XIV a hoy, 60 kilómetros de textos escritos

Fue fundado en 1993 y desde entonces se encarga de conservar y difundir todo lo relacionado con la historia de la Comunidad de Madrid. Y a pesar de que tiene más de 32 años, solo lleva desde 2003 en su ubicación actual: antes estuvo en la calle Talavera y después, curiosamente, en la fábrica de cervezas de Mahou y que hoy es un museo.

Y en él trabajan actualmente "unas 80 personas" que tienen la labor tan importante de conservar la historia de todos los madrileños. Una tarea que no es sencilla teniendo en cuenta que son más de 60.000 metros de textos escritos y más de 2.400.000 imágenes. Y en el Archivo se puede encontrar de todo.

Un documento de 1330 o las notas de Machado

Y lo positivo de reunir todo desde el siglo XIV hasta la actualidad es que se puede encontrar de todo. Desde documentos antiquísimos hasta curiosidades como las notas de Antonio Machado.

Lo más antiguo del Archivo es del año 1330. Y se trata de la carta del Arzobispo de Toledo dando instrucciones sobre la venta de vino propio y foráneo en la villa. Y gracias a documentos como este podemos conocer cuestiones tan relevantes como la evolución de las instituciones concejiles, la configuración territorial de la Región madrileña, el sistema de quintas y milicias o los censos de la población. Y por ello desde el Archivo se esmeran tanto en no solo recaudar, sino también conservar todos los documentos históricos.

Algunas curiosidades del complejo ¡La fábrica va a ser declarada Bien de Interés Cultural (BIC)! La Comunidad de Madrid ha iniciado la tramitación del expediente para declarar Bien de Interés Cultural (BIC), en la categoría de Sitio Industrial, a la antigua fábrica de cerveza.

La Comunidad de Madrid ha iniciado la tramitación del expediente para declarar Bien de Interés Cultural (BIC), en la categoría de Sitio Industrial, a la antigua fábrica de cerveza. Lo visitan desde curiosos hasta historiadores . Al complejo "vienen desde gente que quiere saber más sobre su pasado hasta historiadores que necesitan documentarse", explica la directora.

. Al complejo "vienen desde gente que quiere saber más sobre su pasado hasta historiadores que necesitan documentarse", explica la directora. Una construcción muy respetuosa con su pasado . Para albergar tanto el Archivo como la Biblioteca Regional se hizo una "(re-)construcción muy respetuosa con lo que había antes, ya que no tendría sentido que nosotros destruyéramos por completo algo del pasado", explican.

. Para albergar tanto el Archivo como la Biblioteca Regional se hizo una "(re-)construcción muy respetuosa con lo que había antes, ya que no tendría sentido que nosotros destruyéramos por completo algo del pasado", explican. Con vidrieras para transmitir "transparencia". El Archivo está construido con vidrieras blancas, porque "este complejo es transparencia", aseguran.

La Biblioteca Regional: 1,5 millones de documentos

Fundada en 1989, también tiene un papel fundamental dentro del Complejo El Águila. Y está formada, por un lado, por el Depósito Legal y por otro lado de lo que conocemos como Biblioteca Regional. En el depósito se reune todo lo relacionado con la Comunidad de Madrid, ya que todo lo que se publique ha de ser enviado (copias) al depósito, y al año reciben unos 40.000 ejemplares de todo tipo. Y en lo que es la biblioteca se reune todo el patrimonio bibliográfico.

Plano de Madrid en el siglo XVII realizado por Pedro Texeira. Es una de las joyas de la Biblioteca Regional. / Juan Luis Martín

Y al igual que sucede con el Archivo, en la Biblioteca Regional se puede encontrar de todo. Desde dibujos de niños con un emotivo trasfondo detrás, hasta carteles de corridas de toros, documentos históricos o los primeros billetes de autobús de la ciudad madrileña.