El pickleball arrasa en Arganzuela: así es el nuevo deporte que mezcla tenis y pádel

El pickleball es un deporte de raqueta que combina tenis, pádel, badminton y ping-pong. Esta actividad está creciendo exponencialmente a nivel nacional y el distrito de Arganzuela ya cuenta con un club, aunque los miembros entrenan en el polideportivo Gallur, ubicado en Latina.

El origen de esta práctica se remonta a 1965 en Estados Unidos, cuando un grupo de niños empezaron a golpear con diferentes tipos de raqueta una pelota de plástico en una pista de bádminton de la finca del congresista Joel Prichard. El nombre de esta actividad proviene de su mascota llamada Pickles.

Las dimensiones de la pista son las mismas que la de bádminton (13 metros) aunque las divisiones internas del recinto son diferentes. Los jugadores utilizan raquetas de material ligero y una pelota de plástico con agujeros.

El objetivo, como todos los deportes de raqueta o pala, es golpear la pelota con la finalidad de que el oponente no pueda devolerla a tu espacio de juego. Esta actividad se puede llevar a cabo de forma individual o por parejas. En Estados Unidos y Canáda se ha popularizado entre las personas que superan los 50 años.

Así es el pickleball / LNE

La liga municipal de Arganzuela se divide en cuatro categorías: alevín mixto, benjamín mixto, infantil mixto y familias pickleball (un cadete o juvenil con un adulto).

Pickleball Acción Madrid organiza quedadas, torneos y clases

José Luis García, presidente del Club Pickleball Acción Madrid, ha atentido a la CRónica de Arganzuela y nos ha aportado detalles acerca de este deporte y de su club.

El Polideportivo Gallur, ubicado en la calle Gallur, 22, ha sido elegido por el administrador porque cuenta con 14 pistas de pickeball. En cambio en los centros deportivos de Arganzuela, la Fundi y Marqués de Samaranch se realizan pistas improvisadas para practicarlo, pero todavía no hay campos exclusivos.

En el club realizan torneos, quedadas de entrenamiento, clases intensivas para todos los niveles, eventos sociales y cuentan con una tienda de palas para que puedas comenzar a jugar.

El presidente ha destacado que es un deporte muy fácil de aprender: "Hay personas que tienen cierta habilidad natural y el primer día ya están haciendo lo principal y se están divirtiendo. En pádel o en tenis eso es imposible, la curva de aprendizaje es enorme. En cambio en el pickleball la gente hace cosas en muy poco tiempo".

Un deporte barato, inclusivo y para todas las edades

Debido a que se trata de un dinámica muy fácil de realizar, cualquier persona puede practicarlo sin importar su edad o condición física: "Es un deporte para toda la familia, para cualquier edad, incluso gente con discapacidad física puede jugar también, aunque para jugar a un nivel top necesitas dedicación".

José Luis nos compartió la historia de un señor de 75 años que siempre quiso jugar al tenis pero nunca fue capaz "Vio en el pickleball una oportunidad de jugar algo parecido y ahora mismo se lo está pasando muy bien jugando a su nivel. Yo no veo gente en otros deportes que tengan esas edades".

Además, comentó que tiene amigos que han tenido que dejar de jugar al pádel por problemas físicos. Sin embargo, se adentraron en el pickleball y afirmó que "me han dado las gracias porque pensaban que no iban a hacer un deporte de raqueta en sus vidas".

Por otra parte, se puede fabricar una pista improvisada para entrenar en cualquier sitio: "Con un espacio de cemento y una red portatil ya tienes una pista".

"No es un complemento al pádel o al tenis"

Pese al auge que está experimentando "es absurdo pensar que es un complemento al pádel porque es mucho menos físico y menos espectacular. Al lado del pádel es como el hermano pequeño y ya no te digo del tenis".

El presidente de la asociación cataloga esta actividad como "la continuacíon del tenis o del pádel". Aquellos que ya no tienen las cualidades físicas para seguir practicando estos dos deportes pueden elegir el pickleball como alternativa. No obstante, los jugadores en activo no van a reemplazar esta práctica por la nueva moda. Pueden llegar a practicarlo de vez cuando porque "jugar al tenis o al pádel provoca que no partas de cero en el pickleball".