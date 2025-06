¿Dónde veranean los vecinos de Arganzuela este 2025? Estos son los destinos más populares

Los arganzueleros tienen mucho sentimiento de pertenencia a su distrito y los barrios, pero, como todos, están deseando que lleguen las vacaciones de verano para desconectar de la rutina que tan pesada se hace en muchas ocasiones. Y ahora estamos más cerca que nunca, ya que desde el pasado 21 de junio es oficialmente verano.

Y todavía hay muchos que están buscando a última hora un buen destino para irse de vacaciones en pareja, con amigos, en familia, o incluso solo. Y la agencia de viajes Irsemar, del distrito de Arganzuela, nos ha confesado los destinos estrella solicitados por los vecinos, así como unas claves para entender qué buscan los arganzueleros durante esta temporada.

Egipto y Turquía arrasan este verano

Para nuestra sorpresa, el destino estrella para los vecinos a nivel internacional no es ninguna isla, sino Egipto, que con la cantidad de monumentos que tiene está arrasando en los últimos años. Y a nivel nacional destacan Tenerife y Gran Canaria, opciones siempre atractivas que no se van demasiado de precio si lo comparamos con otros destinos.

Aunque el distrito "no se vacía, muchos disfrutan de Madrid en verano. Sobre todo que no hay tráfico y nosotros tenemos muchos parques al lado que se convierten en una maravilla en verano, porque no hay nadie", nos cuentan.

Esta es la tendencia de los vecinos de Arganzuela este verano ¿En qué se fijan a la hora de elegir destino? Queremos calidad, pero a buen precio (y quién no): "Muchos vienen muy perdidos porque no tienen ni idea de qué escoger y nosotros les orientamos. Tenemos un público bastante mayor y les asesoramos de cara a lo que buscan. Y lógicamente se fijan en que sea un buen destino, donde puedan descansar sin ningún tipo de problema, pero que no se les vaya mucho de precio", afirma.

Los destinos más solicitados a nivel internacional

Egipto (1.350 euros por persona, 8 días). En Arganzuela también ha arrasado Egipto, que está ganando mucha popularidad en los últimos tiempos entre los viajeros. Las pirámides de Guiza o los templos de Luxor son algunos de sus atractivos en lo cultural. "A pesar de las altas temperaturas que tiene el país en verano, a la gente le encanta como destino. Y nos lo solicitan desde parejas jóvenes hasta familias con niños, porque toda la familia alucina con la cultura de un país tan distinto", explica María, de Irsemar. Turquía (1.100 euros por persona, 8 días). Es un destino muy solicitado que combina paisajes y una cultura única. Ciudades como Estambul, con su conocida mezcla de Oriente y Occidente, y la región de Capadocia, famosa por sus formaciones rocosas y paseos en globo aerostático, son solo una pequeña pincelada que este país puede ofrecer y que este verano será muy visitado por los arganzueleros, que se enamorarán del país. Roma (800 euros por persona, 8 días). Desde el Coliseo y el Foro Romano hasta la Plaza de San Pedro en el Vaticano, Roma ofrece un sinfín de monumentos emblemáticos. Y es una ciudad que ha sufrido el aumento de la demanda de los turistas "desde el Jubileo y la elección del nuevo Papa. Y lo podemos comprobar en el precio: quien cogiera el viaje en enero se ha gastado unos 500 euros y, ahora, por menos de 800 euros es imposible ir a la capital romana", afirman desde la agencia de viajes de nuestro distrito. París (850 euros por persona, 8 días). "El que se lo puede permitir va con Disneyland incluido. Y en Arganzuela nos pasa una cosa muy curiosa y es que tenemos a muchas personas mayores que quieren ir de vacaciones con sus nietos a Disney. Quieren cumplir el sueño de sus pequeños", afirman desde la agencia de viajes. París es otro de esos destinos que sea la temporada que sea del año, "siempre es muy solicitado por todo lo que ofrece más allá del parque de atracciones». Y, de nuevo, si este mismo viaje se paga en enero «te ahorras, como poco, 200 euros", concluyen. Vietnam (2.000 euros por persona, 11 días). "Nuestro distrito y público es más de viajar por Europa, pero es verdad que Asia está muy de moda, llama mucho la atención de los viajeros", explican. Y no es para menos. A pesar de que los vuelos son caros, la vida allí es muy barata, lo que compensa el viaje. Y un país como Vietnam ofrece desde los famosos paisajes de la Bahía de Ha Long hasta las bulliciosas calles de Hanoi y Ho Chi Minh. Y su gastronomía, muy distinta a lo que estamos acostumbrados, fascina a los turistas que se atreven a adentrarse en ella. El pho (sopa de fideos) y el banh mi (sándwich) son algunos de los platos típicos. Tailandia (2.000 euros por persona, 11 días). Se ha convertido en un destino muy popular gracias, entre otras cosas, a su belleza natural, cultura diferente y una gastronomía que atrae a todo tipo de viajeros. Desde las paradisíacas playas de Phuket y Koh Samui, hasta las imponentes montañas del norte, el país ofrece paisajes diversos y actividades para todos los gustos. La comida tailandesa, con su equilibrio entre sabores dulces, picantes y salados, es mundialmente conocida, y los mercados callejeros son muy atractivos a la par que económicos.

Tailandia, de moda "desde hace años" / Istock / Pla2na

Y a nivel nacional...