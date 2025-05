Cortes de luz en Arganzuela (Madrid) hoy, 22 de mayo de 2025: calles afectadas y horarios

El Grupo Iberdrola ha informado, mediante la distribuidora i-DE, nuevas interrupciones en el suministro eléctrico de la Comunidad de Madrid que afectará al distrito de Arganzuela. Estos cortes de luz programados se iniciaron el sábado, 17 de mayo, y concluirán este viernes, 23 de mayo. El objetivo es asegurar la viabilidad de las instalaciones eléctricas a largo plazo. Por lo tanto, los técnicos trabajarán en su mantenimiento y mejora durante el tiempo que duren estas interrupciones.

Los vecinos del Paseo de Virgen del Puerto y de la Calle Linneo sufrirán los últimos cortes de luz del distrito desde las 11:00 hasta las 11:15. A lo largo de la mañana se han visto afectadas las calles Laurel, Santocildes, Acacias, Ribera Curtidores y el Paseo de la Esperanza. Mientras que en la calle Alejandro Dumas y el Paseo de los Melancólicos ocurrió durante la mañana de ayer.

La distribuidora ha informado que si el trabajo finaliza antes de la hora indicada restablecerán el suministro inmediatamente y sin previo aviso. Por este motivo, recomiendan no hacer labores de mantenimiento a lo largo del apagón programado. Esto se debe a que el servicio se puede restablecer antes de tiempo y provocar accidentes graves.

Para estar informado en todo momento de cualquier corte programado o avería, te puedes dar de alta en el Área Clientes y suscribirte al servicio gratuito de avisos por SMS o email. De esta manera, informarán al cliente con antelación de las fechas y horarios de inicio y fin de los mismos.

Consejos de Iberdrola ante un corte de luz programado

1.- Organízate

Conviene tener precaución si durante el corte tienes previsto utilizar el ascensor o sacar el coche del garaje.

2.- Planifica tus comidas

Si el corte de luz ocurre durante tus horas habituales de comer, ten disponible comida no perecedera o que no necesite preparación. Durante la interrupción intenta no abrir la puerta del frigorífico ni del congelador para mantener la cadena de frío. Si se prevé un corte largo, baja la temperatura de estos electrodomésticos 12 horas antes del inicio del corte.

4.- ¡A tope de energía!

Ten tus dispositivos móviles, tablets u ordenadores cargados y guarda todos tus trabajos antes de la hora de inicio del corte de luz.

5.- ¡Siempre con luz!

Ten siempre a mano una linterna con pilas.

6.- Contacta con tu círculo más cercano

Si tienes algún problema de salud o necesidad específica, informa a algún familiar o vecino para que estén pendientes durante el corte de luz.

7.- Abrígate bien

Si en invierno estás afectado por un corte de luz de larga duración, ten a mano ropa que abrigue y mantas.

8.- Cuida de los niños

Durante el corte de luz, los niños pueden sentirse inseguros. Cuéntales previamente lo que va a suceder y durante los momentos sin luz, mantenlos entretenidos con juegos de mesa, cuentos o manualidades.

9.- Cuida de las mascotas

Asegúrate de saber dónde están tus mascotas y de que estén seguras. Si los cortes de luz son por la noche, un elemento fluorescente en el collar de tu mascota puede ayudarte a mantenerla localizada en la oscuridad.

10.- Pide ayuda a un profesional

Si vas a hacer uso de un generador de electricidad auxiliar durante el corte de luz programado, ten en cuenta que éste debe ser conectado por una persona cualificada.