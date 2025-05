Salud y rock and roll: así es la primera farmacia temática de España que está en Arganzuela

Farmacia Salud & Rock’n Roll está ubicada en la Calle de Bolívar número 11, en el distrito de Arganzuela y es indudablemente "la farmacia de moda". Y no nos extraña. La farmacia lleva aquí desde el año 2000, Paco Hernández, el actual propietario, la adquirió en 2014, aunque no fue hasta el año pasado cuando hizo "el gran cambio".

Unió sus dos amores, la farmacia y el rock and roll que, como él mismo dice, "uno sirve para el cuerpo y el otro para el espíritu".

El rock, su verdadera pasión

Paco siempre ha sido "un enamorado del rock and roll" y ello le llevó a tomar esta original y arriesgada decisión. Él buscaba convertir su lugar de trabajo en un local en el que se sintiera a gusto, como en casa y pensó... ¿qué mejor que inspirarlo en lo que más me gusta?

Así, comenzó a reunirse con una empresa dedicada a hacer reformas en farmacias. Reformas que, claro, suelen tener un estilo sobrio. Hasta que les planteó reconvertir su farmacia con temática rockera. "Se quedaron flipando, la verdad", cuenta.

Los mostradores de la farmacia. De izquierda a derecha, Fito, Robe Iniesta y Loquillo / Juan Luis Martín

"Me ofrecieron un diseño y me flipó", afirma. Las obras tuvieron lugar de febrero a junio de 2024 y gracias a ellas ahora el local es entero de color negro, con luces de neones, mostradores con la silueta de las caras de Fito, Robe Iniesta y Loquillo y música rockera las 12 horas del día que abre.

Ocurrencia que acabó siendo una idea genial

Cuando comenzó a tener reuniones con la empresa de diseños de farmacias, no se planteaba esta idea. "Me estaban ofreciendo los diseños de siempre y de repente me vino esta idea a la cabeza. Se quedaron ojipláticos, pero les insistí, me trajeron un diseño y la verdad es que me encantó", explica.

Y fue así cómo surgió todo... una ocurrencia "de locos" que, meses más tarde, ha acabado siendo un acierto.

Ahora abre más horas... y tiene más clientes

"He hecho un cambio de 180 grados: además de la temática rockera, antes abría 8 horas y ahora 12. Y he contratado a gente joven", explica. Un cambio que le ha venido muy bien incluso como marketing, "la verdad que vendo más que antes. No dejamos indiferente a nadie. A la gente le gusta".

Suena música de rock todo el tiempo

Afirma que "mi verdadero amor es el rock and roll, incluso más que la farmacia" y por ello suenan canciones de este género musical las 12 horas que permanece abierta la farmacia. "A la hora de contratar al personal no me fijo en si le gusta o no esta música, pero espero que sí, porque va a estar escuchándola 12 horas seguidas varios días a la semana", expresa entre risas Paco Hernández, que se muestra orgulloso de ser el farmacéutico más original de España.

Sus gustos musicales Tres ídolos: Loquillo, Extremoduro y Sínkope.

Tres canciones: Cadillac Solitario, El hombre pájaro y En tarros de miel.

Los rockeros se lo agradecen

Desde que se empezó a correr la voz de que en Arganzuela había una farmacia rockera, los propios cantantes de este género no han tardado en ir a presenciar el original local farmacéutico. "Han venido ya grupos como La Gripe y tú, Malaputa o Ciclonauta.

La farmacia de moda en Arganzuela, Madrid... ¡y España! / Juan Luis Martín

Estos últimos incluso me hicieron una dedicatoria. Y lo que más me gusta es la reacción que tienen al entrar. Se ven asombrados y gratificados de que el rock and roll esté presente en un lugar como este", concluye orgulloso.