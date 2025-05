Los vecinos de Arganzuela convocan una concentración para exigir el cumplimiento del plan Mahou-Calderón

Las asociaciones vecinales y educativas (AMPAS) del distrito de Arganzuela han convocado para este viernes 9 de mayo una concentración lúdica con el fin de exigir el cumplimiento del plan Mahou-Calderón, aprobado en el año 2017. El documento en cuestión contemplaba cuatro parcelas dotacionales cuyo fin sería paliar las carencias del barrio en materia de instalaciones deportivas y educativas.

Concretamente, las asociaciones reclaman la ampliación del IES Gran Capitán, cuya demanda de alumnado se ha triplicado este último curso académico; la construcción de vivienda protegida y de un centro de mayores; la mejora y ampliación del CEIP Tomás Bretón y del CEIP Joaquín Costa; y la instalación de un nuevo centro deportivo en la zona.

Horario de la concentración lúdica

La Asociación Vecinal Pasillo Verde-Imperial, la AFA CEIP Tomás Bretón, la AMPA del IES Gran Capitán y la AFA CEIP Joaquín Costa han convocado la protesta este próximo viernes a las 17 horas de la tarde en el parque Atlético de Madrid. Los convocantes denuncian que el Ayuntamiento de Madrid está reduciendo y retrasando las dotaciones en virtud de la instalación del Museo de la EMT en una de las parcelas reservadas para el plan Mahou-Calderón, y exigen su reubicación.

El incesante crecimiento demográfico de la zona ha provocado que los centros deportivos y educativos de la zona -- como los mencionados centros o el polideportivo Marqués de Samaranch -- se encuentren más colapsados que nunca y que la puesta en marcha de este plan sea más urgente aún si cabe. La concentración del viernes contará con talleres de pancartas para niños, actividades deportivas y recreativas y una cadena humana final para simbolizar la unión del barrio en esta cuestión.

Cartel de la concentración del viernes. / Federación Vecinal de Madrid

Almeida prometió equipamientos en un área "más grande y cercana"

El pasado mes de octubre el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, quiso zanjar la polémica garantizando que los equipamientos deportivos reclamados serían emplazados en un entorno "más grande y más cercano" a las zonas residenciales de los vecinos. "Que no se preocupen los vecinos, en este caso de la zona del Manzanares, porque van a tener una parcela más grande que la que ellos planteaban para el Museo de la EMT. En concreto, hay 10.000 metros de edificabilidad en la parcela del Museo de la EMT y va a haber 15.000 metros de edificabilidad de uso deportivo", señaló entonces el 'popular'.

No obstante, las entidades organizadoras rechazan el uso de suelo público para fines turísticos -- tal y como reclama el lema de la concentración, 'Madrid no es un parque temático. Es una ciudad que debe cuidar a sus vecinos' --, y advierten que no descartan acudir a la Justicia si el consistorio madrileño mantiene su planteamiento actual.