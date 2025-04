Fin de semana de danza en Arganzuela: dónde, cuándo se celebra y qué actividades habrá

El Centro de Danza Matadero, ubicado en el distrito de Arganzuela, celebrará el Día Internacional de la Danza entre el jueves, 24 de abril, y el domingo, día 27. Para ello se realizarán exhibiciones, talleres y espectáculos para todos los públicos.

Las actividades se llevarán a cabo bajo el título de 'CDM Exhibe' en la sala de exhibición del teatro, ubicada en la Nave 11 de Matadero, y en la Plaza Matadero. Pese a que el Día Mundial de la Danza es oficialmente el 29 de abril, el Centro ha decidido conmemorar este día durante este fin de semana.

Actividades que se realizarán

La compañía Aracaladanza, dirigida por Enrique Cabrera, representará el jueves y el viernes en la Nave 11 'Loop', una propuesta enfocada especialmente al público infantil. La compañía madrileña cuestiona en esta creación los límites del escenario, en busca de su magia y con la ambición de liberar la imaginación de espectadores de todas las edades.

Desde el jueves hasta el sábado se desarrollará, en la Plaza Matadero y la nave 16.1, el 'Festival Cuerpo Romo'. Esta propuesta, dirigida por Elías Aguirre invita a todos los públicos a disfrutar de actuaciones gratuitas en torno a la danza. Se celebrarán actuaciones, talleres para familias, workshops para profesionales y representaciones con música en directo.

Plaza Matadero / Carlos Luján - EP

Los espectáculos que se celebrarán en este Festival incluirán a: Chey Jurado, con su espectáculo Raíz, llegado desde Extremadura; Kampai, con Kompass, desde Barcelona; Indalecio Seura, con la creación …de dónde vengo?, desde Sevilla; Thomas None mostrará After the party, llegada de Barcelona; La Venidera, de Madrid, exhibirá No.

También desde Barcelona llegarán Jacob Gómez, con Quema, y Patricia Hastewell y Noé Ferey, con Les Pasants. Por último, desde Alicante, llegará a Centro Danza Matadero Andrea Carrión, con su creación SIS. Desde otros países vendrán: Sarah Baltzinger & Isaiah Wilson, con Megastructure, desde Luxemburgo; Pablo Navarro, desde Alemania, acercará Insomnia; Olivia Court, que exhibirá I carry you hold, desde Israel; Jason Martin, con Étude No. 1, de Canadá.

Suka Horn será el encargado de impartir talleres profesionales entre el viernes y el domingo de 10:00 a 12:00 por 40 euros. Todavía se pueden adquirir entradas. Sarah Baltzinger & Isaiah Wilson darán su taller el viernes 25 y el sábado 26, entre las 19:00 y las 21:00 con un precio de 30 euros. Los tickets se pueden adquirir en la web.

A nivel familiar, se celebrarán talleres los días 25 y 26 a cargo de Baila el barrio, de 17:30 a 19:00, con actividades con música en directo por únicamente cuatro euros. Por ahora hay plazas disponibles. También una jam con Ed is Dead acompañado de cinco bailarines, el día 26, a las 21:30 h; y el Open Body Talks, con Jorge da Rocha, el día 27, domingo, a las 14:00.

Encuentro de baile y reflexiones

La Nave 11 de Centro Danza Matadero acogerá una ceremonia de celebración del Día de Internacional de la Danza donde bailarines, coreógrafos y demás profesiones de la danza, compartirán con aficionados una propuesta que invita a bailar. Dani Pannullo, coreógrafo y pionero de la cultura clubbing en España, será el maestro de ceremonia dirigiendo esta celebración colectiva que aunará la profesión del sector con las inquietudes del público aficionado en un mismo espacio.

Finalmente, 'CDM Piensa' reunirá a distintos perfiles de público en encuentros para debatir sobre el lenguaje de una danza universal que invita a superar barreras ya sean culturales, sociales o políticas.