La histórica crecida del río Manzanares o la apertura de la piscina de verano, en el segundo número de La CRónica de Arganzuela

Esta mañana ha comenzado el reparto del segundo número de La CRónica de Arganzuela. Los ejemplares se distribuyen en diversas zonas del distrito, desde la Plaza de Santa María de la Cabeza hasta los paseos de las Delicias, La Chopera, Las Yeserías, pasando por la Virgen del Puerto, Imperial, las calles de Toledo y Embajadores, y las rondas de Atocha y Toledo.

En esta nueva edición, destacamos la histórica crecida del río Manzanares el pasado mes de marzo.

La imagen, poco común, despertó la curiosidad de numerosos vecinos y paseantes, quienes no dudaron en capturar con sus teléfonos el impresionante aumento del caudal, que llegó a cubrir setos y, en algunos casos, las copas de los árboles que crecen a lo largo del río. El río no bajaba así desde 1893.

También abordamos las obras en la piscina de Las Peñuelas, que el año pasado estuvo cerrada. Aunque las intensas lluvias han causado ciertos "retrasos", el Ayuntamiento de Madrid nos confirma que los vecinos podrán disfrutar de la piscina este verano, cuando arranque la temporada el próximo mes de mayo.

Además, nos adentramos en el búnker oculto de la oficina de objetos perdidos de Madrid, ubicada en el barrio de Legazpi, donde recientemente se ha alcanzado un récord: más de 77.000 artículos almacenados.

Los vecinos de Arganzuela han recibido con entusiasmo este nuevo número del periódico. Bienvenida, que recibe su ejemplar sentada en un banco, comenta ilusionada: "Me alegra que abran de nuevo la piscina de Peñuelas. Ayer pasé por allí, vi una grúa y gente trabajando, y pensé que era una lástima. Pero ahora que he leído aquí que la abrirán este verano, me alegro mucho".

Ricardo, que pasea por la calle Embajadores, destaca el diseño de La CRónica de Arganzuela: "Me gusta mucho", asegura. Por su parte, Silvano, dependiente de una ferretería, se muestra encantado con la portada: "Es una fotografía preciosa".

La segunda edición ya está disponible en formato digital en el Kiosco de Prensa Ibérica.