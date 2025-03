Pisos turísticos: una idea de pocos años que preocupa en Arganzuela

Desde el año 2017, la cifra de pisos turísticos ha crecido de forma desorbitada en Madrid. Se entiende por piso turístico el alojamiento que se destina exclusivamente al hospedaje vacacional con una finalidad lucrativa.

Esta fuente de ingresos fácil para los propietarios se ha convertido en un frecuente problema de convivencia para otros. Y algunos vecinos de edificios con este tipo de viviendas sufren durante todo el año las consecuencias de un negocio "ilegal".

Arganzuela es uno de los distritos más preocupados por este tipo de alojamientos. Su cercanía con los puntos de interés turístico de la ciudad, unos precios un poco más accesibles que en el centro y el ocio de la zona han convertido sus barrios en los favoritos de los viajeros. Es una de las zonas que más turistas acumula.

Demasiadas veces es un negocio ilegal

Arganzuela es el tercer distrito con más pisos turísticos / Archivo

Para que un piso turístico sea legal en Madrid debe estar inscrito en el registro destinado a esta actividad y tener un acceso diferente al del resto de vecinos.

En muchas comunidades esta realidad supone un problema para su día a día. En cualquier época del año, tienen viajeros usando sus zonas comunes, con fiestas hasta altas horas de la madrugada y transformando el barrio y su ocio para adaptarlo a sus necesidades.

Los afectados recomiendan buscar en las diferentes plataformas los anuncios que promocionan los pisos para tomar medidas y llamar a la policía siempre que les molesten.

Los propietarios de los pisos turísticos argumentan que se sienten perseguidos por los vecinos. Consideran que ni todos los que ejercen esta actividad ni los viajeros son iguales o se comportan de la misma forma. Mantienen que la mayoría son personas con una segunda residencia a la que no pueden darle uso y que prefieren que otros la disfruten.

Problemas que provocan los pisos turísticos Molestias. Gran parte de este turismo es de fiesta, creando ruidos hasta altas horas de la noche Suciedad. El flujo constante de viajeros hace que el edificio sufra daños y no esté limpio. Inseguridad. Se desconocen las intenciones de los turistas. Hay vecinos que han sufrido daños. Incomodidad. Los vecinos se sienten invadidos y ven violada la intimidad de sus comunidades. Pérdida identidad. Los comercios y el ocio de los barrios se adaptan a las preferencias de los turistas. Precios elevados. Los vecinos han notado una subida por el alto ritmo de gastos de los viajeros.

¿Qué hacer si ponen uno en mi edificio?

Si los pisos turísticos no están prohibidos en los estatutos de una comunidad de vecinos, el primer paso de los vecinos sería modificar los estatutos si no están de acuerdo con esta actividad. Es una decisión que no tiene efectos retroactivos, por lo que las viviendas de uso turístico ya existentes no se verían afectas, siempre y cuando tengan su licencia administrativa.

En las comunidades de vecinos que no están aprobadas las viviendas de uso turístico, hay varias vías de actuación. Se podrá solicitar el cese de actividades, si no se adaptan a la normativa urbanística. El primer paso sería denunciar en el Ayuntamiento de Madrid, exponiendo los motivos. También se pueden tomar medidas en el juzgado, pero es un procedimiento más caro y menos práctico.

Las comunidades de vecinos tienen diferentes formas de actuar si hay un piso turístico en el edificio / Ayuntamiento de Madrid

Los vecinos afectados por los pisos turísticos también recomiendan denunciar en Hacienda la actividad económica ilegal que se está realizando. Otra opción es ir a la oficina de turismo de la Comunidad de Madrid y comprobar con el registro de viajeros que no se está cumpliendo la ley.

El 3 de abril entra en vigor la nueva ley

La reforma de la Ley de Propiedad Horizontal trae importantes novedades en materia de pisos turísticos. La más importante es que los propietarios de estas viviendas deberán contar con la aprobación expresa de tres quintas partes de los vecinos del edificio. Será el interesado el que pida la autorización de la comunidad. Sin este permiso, no podrá realizar la actividad. Hasta abril, la regla general era que se permitiese el uso salvo que se prohibiese por tres quintos. Estas novedades afectan a las nuevas viviendas que se destinen a esta actividad y no a las que ya están en funcionamiento. Esta novedad pretende limitar el turismo en las comunidades de vecinos.

El objetivo es encontrar el equilibrio entre los propietarios, inquilinos y turistas. En la actualidad, Arganzuela es el tercer distrito con más pisos turísticos, solo por debajo de Centro y Tetuán.