La Semana Cervantina de Alcalá de Henares declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional

La Semana Cervantina de Alcalá de Henares será Fiesta de Interés Turístico Internacional una vez se haga público en el Boletín Oficial del Estado (BOE), aunque el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a través de la Secretaria de Estado de Turismo, ya ha anunciado su aprobación.

El reconocimiento se ha hecho público en una comparecencia del delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín Aguirre, celebrada esta mañana en el Parador de Alcalá de Henares, donde además ha puesto en valor el patrimonio de la ciudad complutense. Este reconocimiento se trata de la segunda Fiesta de Interés Turístico Internacional de la Comunidad de Madrid, y la número 91 en todo el país.

Una propuesta impulsada desde el Consistorio Alcalaíno

El pasado 21 de julio, el Pleno del Ayuntamiento de Alcalá de Henares aprobó la iniciativa presentada por el Ejecutivo Local para impulsar la declaración y solicitar a la Comunidad de Madrid la tramitación de la candidatura para que la Semana Cervantina pudiera optar al reconocimiento de Fiesta de Interés Turístico Internacional.

La propuesta se ha llevado a cabo desde la Concejalía de Turismo, encabezada por la edil Isabel Ruiz Maldonado, quien ha estado al cargo de la supervisión, preparación y tramitación del expediente presentado a la Comunidad de Madrid. “Es un éxito de ciudad, pero también es justo reconocer a quienes han trabajado para hacerlo posible”, ha expresado Judith Piquet, alcaldesa de Alcalá de Henares.

Una celebración que reivindica la identidad cervantina del municipio

La Semana Cervantina se celebra cada mes de octubre –esta edición será del 8 al 12 de octubre– y rinde homenaje a Miguel de Cerventes, así como ensalza el patrimonio histórico y la cultura de la localidad. Una celebración que coincide con el bautismo del autor del Quijote que tuvo lugar el 9 de octubre de 1547. Durante esos días, distintos espacios del casco histórico acogen una programación dedicada a la figura y la obra del escritor.

Uno de sus principales actos es el Mercado Cervantino, que transforma el centro histórico de Alcalá de Henares con una recreación inspirada en el Siglo de Oro y reúne actividades culturales, artesanía, teatro, música y gastronomía.

La celebración incluye también la procesión cívica de la partida bautismal de Miguel de Cervantes, que traslada este documento desde el Ayuntamiento hasta la capilla en la que fue bautizado el escritor, así como la lectura popular de El Quijote en el Corral de Comedias.

La programación se completa con las Jornadas Gastronómicas Cervantinas, la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión, representaciones teatrales, música y otras propuestas culturales relacionadas con Cervantes, su obra y el Siglo de Oro.

Con esta declaración, la Secretaría de Estado de Turismo reconoce una celebración que proyecta la figura de Miguel de Cervantes desde su ciudad natal y convierte la literatura, la historia y el patrimonio de Alcalá de Henares en los elementos centrales de una propuesta cultural con vocación internacional.