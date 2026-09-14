Alcalá de Henares sufrirá cortes de tráfico en las calles Infantado, Muelle y Torrelaguna por obras

La Policía Local de Alcalá de Henares ha informado en un comunicado que, a partir de este lunes 14 de septiembre, se producirán nuevos cambios de tráfico en el entorno de las calles Infantado, Muelle y Torrelaguna, con motivo de las obras de renovación de la red de saneamiento.

La calle Infantado quedará cortada al tráfico en el tramo afectado por la obra. Además, estará prohibido aparcar en ambos lados de la calle Muelle, entre las calles Gallegos e Infantado, así como en la zona de estacionamiento situada al final de la calle Infantado.

Los trabajos obligarán también a modificar la circulación en algunas calles próximas. Los cortes y desvíos se irán adaptando al avance de la obra y está previsto que se mantengan durante varias semanas. Desde la Policía Local se recomienda seguir las indicaciones y circular con precaución por la zona.

Cortes de carril en Caballería Española por trabajos de mantenimiento de la red de alcantarillado

Por otro lado y, durante el día de hoy, los trabajos de mantenimiento de la red de alcantarillado han obligado a realizar un corte de carril en la calle Caballería Española, a la altura del cruce con las calles Adarga y Manuel Azaña.

En este caso, los trabajos se encuentran ya muy avanzados, aunque mientras finaliza la intervención es necesario mantener cerrado el carril correspondiente al sentido de circulación de Caballería Española.

Esta situación ha obligado a modificar temporalmente la circulación habitual en la zona. Los dos carriles del sentido contrario están funcionando de manera provisional en ambas direcciones, con el objetivo de mantener el tráfico mientras permanece cerrado uno de los sentidos.

Para organizar esta circulación provisional, los operarios municipales han instalado conos en ambos sentidos de la calle Caballería Española, delimitando los espacios destinados a cada dirección y señalizando la zona en la que se están desarrollando los trabajos.

La actuación se enmarca en los trabajos de mantenimiento de la red de abastecimiento de agua y, según la información municipal, está previsto que las obras finalicen lo antes posible, momento en el que podrá recuperarse la circulación habitual en la calle.

Desde el Ayuntamiento se solicita a los conductores y peatones que respeten la señalización instalada y las indicaciones existentes en la zona de obras, con el objetivo de evitar incidentes o daños durante el desarrollo de los trabajos.