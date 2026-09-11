El estado de salud del cantante Miguel Ríos obliga a cancelar su próximo concierto en Alcalá de Henares

El escenario de los Conciertos de la Muralla de Alcalá de Henares se quedará este sábado sin una de las actuaciones marcadas en rojo en el calendario de septiembre. El concierto de Miguel Ríos, previsto para el 12 de septiembre en la Huerta del Obispo, ha sido finalmente cancelado debido al estado de salud del artista, según ha comunicado la promotora del evento, Emotional Events.

El cantante granadino se encuentra en proceso de recuperación de una infección pulmonar posterior a su contagio de COVID-19 y, siguiendo las recomendaciones médicas, tendrá que guardar reposo durante los próximos días. Por este motivo, no podrá subirse al escenario de la ciudad complutense, donde tenía previsto actuar dentro de la novena edición de Los Conciertos de la Muralla.

La cancelación se produce apenas un día antes de la fecha inicialmente prevista para la actuación. La programación oficial situaba la apertura de puertas a las 19:30 horas y el inicio del concierto a las 21:00 horas.

Cómo recuperar el dinero de las entradas

La promotora también ha informado del procedimiento que deberán seguir las personas que ya habían adquirido sus entradas para el concierto.

En el caso de las entradas compradas por internet, el importe será devuelto automáticamente y el plazo máximo previsto para recibir el reembolso es de 15 días hábiles. Por su parte, quienes hubieran adquirido sus localidades en alguno de los puntos de venta físicos tendrán que acudir al mismo establecimiento donde realizaron la compra para solicitar la devolución. Este trámite podrá realizarse a partir del 15 de septiembre.

La cancelación deja así un hueco en el calendario de un ciclo que estaba desarrollando durante septiembre buena parte de sus citas más destacadas. Miguel Ríos era precisamente uno de los nombres anunciados para este tramo final de la programación, después de la actuación de Lola Índigo el 5 de septiembre y de la cita de Valeria Castro hoy.

El concierto de Ríos había sido anunciado desde finales de 2025 como una de las grandes citas del ciclo. El artista iba a llevar a la Huerta del Obispo una trayectoria de más de seis décadas vinculada a la historia del rock y la música popular en español.

Los Conciertos de la Muralla continúan en septiembre

El 18 de septiembre está prevista la actuación de M Clan, acompañada posteriormente por un after party de Fiesta Dabuti. El día 19 será el turno de Muralla Urbana, con Lucho RK, Raúl Clyde, D. Valentino y otros artistas. El cierre llegará los días 25 y 26 de septiembre con la segunda edición de Muralla Indie, que reúne a nombres como Love of Lesbian, Lori Meyers, La La Love You, Xoel López, Pignoise, Sexy Zebras y Anni B Sweet, entre otros.