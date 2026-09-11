Alcalá de Henares se prepara para celebrar las Fiestas Patronales del Val: consulta toda la programación

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares presenta la programación para las Fiestas Patronales del Val, una celebración que se extenderá desde el viernes 18 hasta el sábado 26 de septiembre, combinando tradición, cultura, deporte, música y actividades infantiles. Además, las festividades contarán con el deportista Arsenio Gómez Alcalá como pregonero.

La propuesta está diseñada para el disfrute de todo tipo de públicos. Durante las Fiestas en honor a la patrona Virgen del Val, diversos emplazamientos acogerán una variada propuesta de actividades y eventos, una oportunidad de para divertirse en familia y con amigos.

El programa arrancará el viernes 18 de septiembre con una jornada de puertas abiertas en el Cuartel de la Policía Local y, por la tarde, el Parque de la Juventud acogerá diferentes actuaciones de las escuelas de baile, además del tradicional pregón de las fiestas, que correrá a cargo del deportista Arsenio Gómez Alcalá.

El sábado 19 será una de las jornadas centrales de las celebraciones. La programación la tradicional comparsa de gigantes y cabezudos acompañada de charanga, un campeonato de calva, exposiciones y numerosas actividades infantiles y familiares en el Parque de la Juventud, entre otras muchas actividades como Alcalá baila sus jotas en la Plaza de Cervantes o la actuación musical de Conson Flamenco. También habrá degustaciones gastronómicas.

La jornada del sábado estará además marcada por un carácter religioso con la procesión de Nuestra Señora del Val desde la Catedral-Magistral hasta su ermita, acompañada por la Agrupación Musical Jesús de Medinaceli. La noche concluirá en el Parque de la Juventud con un concierto del grupo Sin Recreo.

Durante la mañana del domingo 20 se celebrará también la XXV Legua Popular El Val, que contará con una camiseta conmemorativa a la Virgen del Val, mientras que la programación continuará con una visita guiada por Alcalá vinculada a la figura de San Ignacio de Loyola, actividades de las peñas festivas y la tradicional romería en la explanada de la ermita.

Entre los actos del domingo destacan la Solemne Misa Mayor, la paella solidaria de Cáritas Diocesana de Alcalá y la tradicional Ronda a la Virgen del Val, además de actividades deportivas, música y baile en el Centro de Mayores El Val.

El lunes 21 de septiembre continuarán los actos religiosos y culturales, con una nueva visita guiada gratuita dedicada a los colegios menores de Alcalá y la celebración de diferentes misas en honor a la Virgen del Val y a los cofrades difuntos. Y por la tarde, precesión.

Finalmente, el sábado 26 de septiembre, las celebraciones concluirán con el Torneo de Petanca “Virgen del Val”, que se desarrollará de 09:00 a 14:00 horas en el Campo Municipal de Petanca.

Consulta toda la programación de las Fiestas Patronales del Val 2026 en Alcalá de Henares:

VIERNES 18 DE SEPTIEMBRE

CUARTEL POLICÍA LOCAL (Avda Glorieta Armada Española, 1) 16:00H. 17:00 H. 18:00H. 19:00 H. Jornada de puertas abiertas al Cuartel de la Policía Local. Aforo máximo en cada pase de 30 personas. Los menores de 14 años deberán venir acompañados de un adulto responsable, y los adultos deben portar su identificación (DNI, pasaporte o carnet de conducir). Inscripciones de lunes a viernes: 9-14 horas y 16-20 horas. tfno: 689968772 o a través del email: policialocal.mediacionvecinal@aytoalcaladehenares.es

PARQUE DE LA JUVENTUD

19:00-23:30 H Actuaciones de escuelas de baile

19:45 H Pregón. A cargo de D. Arsenio Gómez Alcalá con la asistencia de la alcaldesa, la presidenta de la Junta Municipal de Distrito V y otras autoridades.

SÁBADO 19 DE SEPTIEMBRE

PUNTO DE ENCUENTRO: CASA DE LA JUVENTUD 10:30- 13:00 H Ruta ecofluvial . Concejalía de Medio Ambiente. Plazas limitadas. Inscripciones en: https://inscripciones.ayto-alcaladehenares.es/evento/ruta-corredor-ecofluvial-del-riohenares-19-de-septiembre/

10:30- 13:00 H . Concejalía de Medio Ambiente. Plazas limitadas. Inscripciones en: https://inscripciones.ayto-alcaladehenares.es/evento/ruta-corredor-ecofluvial-del-riohenares-19-de-septiembre/ 10:00-12:00H Comparsa de Gigantes y Cabezudos con charanga . Itinerario: Plaza Navarra, calle Pamplona, calle Alicante, Avda Lope de Figueroa, Parque de la Juventud y Avda Virgen del Val

. Itinerario: Plaza Navarra, calle Pamplona, calle Alicante, Avda Lope de Figueroa, Parque de la Juventud y Avda Virgen del Val CUARTEL POLICÍA LOCAL (AVDA. GLORIETA ARMADA ESPAÑOLA, 1) 10:00 H 11:00 H 12:00 H Jornada de puertas abiertas al Cuartel de la Policía Local . Aforo máximo en cada pase de 30 personas. Los menores de 14 años deberán venir acompañados de un adulto responsable, y los adultos deben portar su identificación (DNI, pasaporte o carnet de conducir). Inscripciones de lunes a viernes 9-14horas y 16-20horas. tfno: 689968772 o a través del email: policialocal.mediacionvecinal@aytoalcaladehenares.es

(AVDA. GLORIETA ARMADA ESPAÑOLA, 1) 10:00 H 11:00 H 12:00 H . Aforo máximo en cada pase de 30 personas. Los menores de 14 años deberán venir acompañados de un adulto responsable, y los adultos deben portar su identificación (DNI, pasaporte o carnet de conducir). Inscripciones de lunes a viernes 9-14horas y 16-20horas. tfno: 689968772 o a través del email: policialocal.mediacionvecinal@aytoalcaladehenares.es CAMPO DE CALVA (C/ Cuenca, 1) 10:00-12:00 H Campeonato de Calva Virgen del Val . Asociación Deportiva de Calva Alcalá de Henares. Inscripción en las canchas de calva, antes de comenzar el campeonato.

(C/ Cuenca, 1) 10:00-12:00 H . Asociación Deportiva de Calva Alcalá de Henares. Inscripción en las canchas de calva, antes de comenzar el campeonato. CENTRO DE MAYORES EL VAL (C/ Santander, 12) 11:00-13:00 H Exposición de manualidades . Grupo Cultural El Val.

(C/ Santander, 12) 11:00-13:00 H . Grupo Cultural El Val. PLAZA CERVANTES (ZONA QUIOSCO DE LA MÚSICA) 12:00 H Espectáculo Alcalá baila sus jotas (11:00H ENSAYO)

(ZONA QUIOSCO DE LA MÚSICA) 12:00 H (11:00H ENSAYO) PARQUE DE LA JUVENTUD 10:30-13:30 H Torneo de ajedrez . Fiestas Virgen del Val 2026 Club Municipal de Ajedrez Alcalá Plazas limitadas. Inscripción antes de las 18:00 horas del 18/09/2025 indicando nombre completo, año de nacimiento y ELO FIDE (si se tiene) a: vestebanlopez@gmail.com En caso de inscripciones el mismo día, si hay plazas, se apunta a 2º ronda. Consulta las bases en: www.ajedrezalcala.es

10:30-13:30 H . Fiestas Virgen del Val 2026 Club Municipal de Ajedrez Alcalá Plazas limitadas. Inscripción antes de las 18:00 horas del 18/09/2025 indicando nombre completo, año de nacimiento y ELO FIDE (si se tiene) a: vestebanlopez@gmail.com En caso de inscripciones el mismo día, si hay plazas, se apunta a 2º ronda. Consulta las bases en: www.ajedrezalcala.es 11:00-14:00 H Talleres de juegos infantiles

11:00-13:30 H Actuación de las Casas Regionales y Escuelas de Baile

13:30 H. Actuación musical Grupo Conson Flamenco .

. 13:30 H Sangría y degustación de ‘probadura castellana’ . Ofrecida por el Centro CastellanoLeonés. Gratuita por cortesía de la Junta de Distrito V.

. Ofrecida por el Centro CastellanoLeonés. Gratuita por cortesía de la Junta de Distrito V. ERMITA DEL VAL 13:30 H Ofrenta floral de la RSD Alcalá a la Virgen del Val

CATEDRAL-MAGISTRAL

18:00 H Misa rezada. Oficiada por el capellán Ilmo. Rvdo. Sr. D. Luis Eduardo Morona Alguacil

19:00 H Procesión de Nuestra Señora del Val desde la Catedral-Magistral hasta su ermita, acompañada por la Agrupación Musical Jesús de Medinaceli.

PARQUE DE LA JUVENTUD 22:00-24:00 H Concierto del grupo de música Sin Recreo

22:00-24:00 H ERMITA DEL VAL 24:00 H Vigilia de la Adoración Nocturna.

DOMINGO 20 DE SEPTIEMBRE

06:00 H Procesión del Rosario de la Aurora . Desde la Plaza de Cervantes hasta la Ermita del Val donde se celebrará misa rezada a cargo de Rvdo. Sr. D. Ignacio Latorre Rodríguez (párroco de la Parroquia del Val)

. Desde la Plaza de Cervantes hasta la Ermita del Val donde se celebrará misa rezada a cargo de Rvdo. Sr. D. Ignacio Latorre Rodríguez (párroco de la Parroquia del Val) 09:00-11:00 H XXV Legua popular del Val . Club Atletismo Juventud A.J. Alkala. Recorrido: Avda Virgen del Val, calle Cuenca, calle Ávila, Camino de Afligidos, Calle Ceuta, Camino de los Santos, Calle Melilla, Camino de Afligidos, vereda del rio Henares y meta parte trasera Parque de la Juventud. Inscripciones: https://inscripcionesdeportivas.timinglap.com/inscripcion/xxv-legua-del-val/ (11:00 H Entrega de trofeos en el Parque de la Juventud).

. Club Atletismo Juventud A.J. Alkala. Recorrido: Avda Virgen del Val, calle Cuenca, calle Ávila, Camino de Afligidos, Calle Ceuta, Camino de los Santos, Calle Melilla, Camino de Afligidos, vereda del rio Henares y meta parte trasera Parque de la Juventud. Inscripciones: https://inscripcionesdeportivas.timinglap.com/inscripcion/xxv-legua-del-val/ (11:00 H Entrega de trofeos en el Parque de la Juventud). 10:00 H Visita guiada gratuita : Alcalá y San Ignacio de Loyola. Duración aprox: 2 horas Recorrido guiado por los diferentes lugares que San Ignacio conoció y visitó en nuestra ciudad en este año que se celebra el 500 aniversario de su estancia. Punto de encuentro: Oficina de Turismo sita en Casa de la Entrevista (C/ San Juan, 2) Nº total de participantes: 50 Imprescindible: Inscripción previa antes de las 14:00 horas del viernes 18 de septiembre en la Junta de Distrito V presencialmente (C/ Cuenca, 1) o email: distrito5@ayto-alcaladehenares.es

: Alcalá y San Ignacio de Loyola. Duración aprox: 2 horas Recorrido guiado por los diferentes lugares que San Ignacio conoció y visitó en nuestra ciudad en este año que se celebra el 500 aniversario de su estancia. Punto de encuentro: Oficina de Turismo sita en Casa de la Entrevista (C/ San Juan, 2) Nº total de participantes: 50 Imprescindible: Inscripción previa antes de las 14:00 horas del viernes 18 de septiembre en la Junta de Distrito V presencialmente (C/ Cuenca, 1) o email: distrito5@ayto-alcaladehenares.es CENTRO DE MAYORES EL VAL (C/ Santander, 12) 11:00-13:00 H Exposición de manualidades. Grupo Cultural El Val.

EXPLANADA ERMITA DEL VAL

11:00-19:00 H Asistencia y romería de las peñas festivas de Alcalá.

12:00 H Solemne Misa Mayor oficiada por el Obispo Complutense D. Antonio Prieto Lucena y actuación de la Schola Cantorum.

14:00 H Paella solidaria de Cáritas Diocesana de Alcalá.

18:30 H Ronda a la Virgen del Val. Actuación del Coro de la Hermandad del Rocío, Casas Regionales, Pliego del Cordel y la Tuna de la Universidad de Alcalá.

PABELLON C.E.I.P JUAN DE AUSTRIA 17:00-21:00H Torneo de Baloncesto ‘Copa del Val’ 2026 Club Baloncesto Juan de Austria Categoría 1ª Nacional Senior Femenino y Categoría 2ª Autonómica Masculino.

17:00-21:00H Club Baloncesto Juan de Austria Categoría 1ª Nacional Senior Femenino y Categoría 2ª Autonómica Masculino. CENTRO DE MAYORES EL VAL (C/ Santander, 12) 17:30-20:00 H Música y baile en el Centro de Mayores El Val.

LUNES 21 DE SEPTIEMBRE

10:00 H Visita guiada gratuita : Alcalá y sus colegios menores. Duración aprox: 2 horas Recorrido guiado por los exteriores de los más emblemáticos colegios menores que se fundaron tras la creación en el año 1499 del recinto universitario de la ciudad complutense. Punto de encuentro: Oficina de Turismo sita en Capilla del Oidor. Nº total de participantes: 50 Imprescindible: Inscripción previa antes de las 14:00 horas del viernes 18 de septiembre en la Junta de Distrito V presencialmente (c/ Cuenca nº 1) o email: distrito5@ayto-alcaladehenares.es)

: Alcalá y sus colegios menores. Duración aprox: 2 horas Recorrido guiado por los exteriores de los más emblemáticos colegios menores que se fundaron tras la creación en el año 1499 del recinto universitario de la ciudad complutense. Punto de encuentro: Oficina de Turismo sita en Capilla del Oidor. Nº total de participantes: 50 Imprescindible: Inscripción previa antes de las 14:00 horas del viernes 18 de septiembre en la Junta de Distrito V presencialmente (c/ Cuenca nº 1) o email: distrito5@ayto-alcaladehenares.es) 19:00 H Procesión de regreso de Nuestra Señora del Val desde su ermita hasta la Iglesia Magistral-Catedral.

SABADO 26 DE SEPTIEMBRE