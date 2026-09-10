Cuenta atrás para Las Noches del Patrimonio en Alcalá de Henares: consulta la programación completa

Alcalá de Henares ya cuenta las horas para volver a convertir su patrimonio en escenario cultural. Este fin de semana, distintos espacios históricos de la ciudad acogerán conciertos, espectáculos de danza y teatro, visitas guiadas, talleres y propuestas familiares dentro de Las Noches del Patrimonio 2026. La cita llega este año con un cambio de formato: el programa se extiende a dos jornadas y se articula en torno a tres grandes bloques: Vive Patrimonio, Abierto Patrimonio y Escena Patrimonio.

Durante los días 11 y 12 de septiembre, vecinos y visitantes podrán acercarse a algunos de los espacios más representativos de Alcalá de una manera diferente. La programación combina la apertura de enclaves históricos con actividades culturales y propuestas vinculadas tanto al patrimonio material como a las tradiciones y la creación contemporánea.

Una cita que compartirá con el resto de ciudades que forman parte del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España. Las 15 ciudades quienes las puertas de sus espacios históricos con el objetivo de acercar su patrimonio histórico. Las visitas guiadas, en el caso de Alcalá de Henares tendrán un peso importante. La programación cuenta con siete visitas que van desde 'Rutas y Leyendas de Alcalá' o visitar la ciudad de noche, a conocer los diferentes museos de la ciudad.

Mientras que la música será protagonista por las noches, entre otros eventos, destaca los Conciertos de la Muralla, donde subirán al escenario Valeria Castro el viernes y Miguel Ríos el sábado. Así, Alcalá afronta dos jornadas en las que sus calles, museos, yacimientos, iglesias y otros espacios patrimoniales cambiarán su actividad habitual para acoger una programación cultural especialmente amplia

Programación completa de las Noches del Patrimonio 2026 en Alcalá de Henares

VIVE PATRIMONIO

Música:

Concierto de la Schola Cantorum de Alcalá de Henares: 11 de septiembre, 21:30 horas (aforo 150 personas) en las Ruinas de Santa María

Festival Internacional de Plectro: Camerata Da Vinci – Cuarteto de violines y guitarra – España-Italia-Bulgaria: 11 de septiembre, 19:30 h (aforo 180 personas) en c/ Pedro Gumiel s/n

Conciertos de la Muralla: Valeria Castro: 11 de septiembre, 21:00 h

Música a la luz de las velas: 12 de septiembre, entre las 20:30 y las 21:30 h en la calle Mayor 46

Festival Internacional de Plectro: Dúo Gertrud Weyhofen (Mandolina) – Thorsten Drücker (Guitarra) – Alemania: 12 de septiembre, 19:30 h (aforo 180 personas) en c/ Pedro Gumiel s/n

Conciertos de la Muralla: Miguel Ríos: 12 de septiembre, 21:00 h

Teatro:

Hippolytus y Laetitia. Teatro Independiente Alcalaíno: 12 de septiembre, 20:30h (aforo 150 personas) en las Ruinas de Santa María

Drak Flama. Teatrapo Producciones: 12 de septiembre, 22:00 h en c/ Libreros, plaza de Cervantes

Familiar:

Narración oral-Légolas. 11 de septiembre, 19:00 h (aforo 90 personas) en c/ Santa María la Rica, 3

Taller “El patrimonio de Alcalá entre moldes y barro”. Asociación Cultural Alcaller Complutense: 11 de septiembre, 20:00 h

XI edición VespAlcalá: 12 de septiembre, 13:30h-20h en plaza de Cervantes

Taller Danza en Familia. Impartido por Ana Erdozain y Alba González. 12 de septiembre,19h en c/ Santa María la Rica, 3

Danza contemporánea. Cuerpo de Tiempo: 12 de septiembre, 20:30 h (aforo 50 personas) en c/ Santa María la Rica, 3

Pasacalles de la Banda Sinfónica Complutense: 12 de septiembre, 21:00 h en la plaza de los Santos Niños - calle Mayor - plaza de Cervantes

XXXIII Muestra Internacional de las Artes del Humor: Lucha contra el tabaquismo: 1 y 12 de septiembre, de 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00 h en c/ Santa María la Rica, 3

ABIERTO PATRIMONIO

Oficina de turismo Capilla del Oidor: 12 de septiembre, de 10:00 a 00:00 h en plaza de Rodríguez Marín s/n (plaza de Cervantes)

Museo Casa Natal de Cervantes: 12 de septiembre, de 10:00 a 00:00 h

Museo Arqueológico y Paleontológico de la Comunidad de Madrid: 12 de septiembre, de 11:00 a 00:00 h

Torre de Santa María: 12 de septiembre, 11:00 a 14:00 h y de 16:00 a 00:00 h

Complutum, Casa de Hyppolitus y Antiquarium: 12 de septiembre, 11:00 a 14.00 h y 16:00 a 00.00 h

Visitas guiadas:

Rutas y Leyendas de Alcalá: 12 de septiembre, 18:00 h (aforo 100 personas) salida desde la Capilla del Oidor

Alcalá y San Ignacio de Loyola: 12 de septiembre, 18:30 h (aforo 100 personas) salida de la Casa de la Entrevista

Earl Jefferson Hamilton en el Hospital de Antezana. La historia de la economía hispana en el Siglo de Oro: 12 de septiembre, de 20:00 a 21:00 h, pases cada 15 minutos

Escalera Monumental de las Escolapias: 12 de septiembre, 19:00, 20:00 y 21:00 h (aforo 50 personas por visita)

Visita a la sala histórica de la Sociedad de Condueños: más de 175 años de patrimonio: 11 y 12 de septiembre, 19:00, 20:00 y 21:00h (35 personas por pase)

Visitas guiadas a Sala Museográfica de la BRIPAC: 11 septiembre (20:00 h) y 12 de septiembre (12 y 20 h) en la plaza de San Lucas

Descubre Alcalá de noche: 11 y 12 de septiembre, 21:30 h (aforo 40 personas)

ESCENA PATRIMONIO

En el Corral de Comedias: