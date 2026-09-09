Un trabajador muere en Alcalá de Henares y otro resulta herido grave en dos accidentes laborales en Madrid

Un trabajador de 71 años ha fallecido este miércoles en un accidente laboral en Alcalá de Henares (Madrid) después de caer desde una cubierta situada a unos ocho metros de altura. Horas antes, otro hombre de 46 años había resultado herido grave tras sufrir otra caída mientras trabajaba en la reforma de un edificio de la capital.

El accidente mortal se ha producido sobre las 12.30 horas en la calle Chile de Alcalá de Henares, donde la víctima realizaba trabajos de limpieza, según ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

El trabajador se ha precipitado desde una altura aproximada de ocho metros. A la llegada de los efectivos sanitarios del Summa 112, se encontraba en parada cardiorrespiratoria.

Los sanitarios han iniciado maniobras de reanimación cardiopulmonar, aunque no han logrado revertir la parada y finalmente han confirmado el fallecimiento del trabajador.

Herido grave tras caer en una obra de Príncipe de Vergara

El segundo accidente laboral había tenido lugar unas horas antes, sobre las 9.45, en la calle Príncipe de Vergara de Madrid.

Un trabajador de 46 años se ha precipitado desde una altura de unos tres metros mientras realizaba trabajos de reforma en un edificio.

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Los sanitarios del Summa 112 le han atendido por un traumatismo craneoencefálico frontal. Debido a la gravedad de las lesiones, ha tenido que ser intubado y trasladado en estado grave al Hospital Universitario 12 de Octubre.