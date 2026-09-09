Alcalá de Henares estrena una 'nueva' calle Teniente Ruiz: más espacio para los peatones, red de saneamiento y reorganización del tráfico

Los vecinos de Alcalá de Henares ya disfrutan de la calle Teniente Ruiz, que estrena una nueva configuración tras una importante inversión del ayuntamiento de 500.000 euros. Las obras se han centrado especialmente en la mejora del espacio destinado a los peatones.

Uno de los principales cambios de la actuación ha sido la ampliación de la acera noreste. Esta ampliación permite disponer de un itinerario peatonal más amplio entre el Val y el Centro Histórico y, sobre todo, incorporar nuevos espacios estanciales en una zona que hasta ahora contaba con menos superficie para el uso ciudadano.

La alcaldesa Judith Piquet visitó el pasado martes el resultado de los trabajos y explicó que "la transformación permite ganar presencia al peatón en la calle, con áreas estanciales que estarán equipadas con nuevos bancos, del mismo modelo utilizado en la Avenida de Guadalajara, y espacios ajardinados que contribuirán a hacer más agradable el entorno". Dichas plantaciones se llevarán a cabo en otoño.

Más allá de la renovación del pavimento y de la reorganización del tráfico y el estacionamiento, la actuación supone una mejora cualitativa del espacio urbano. Para estas obras se ha seguido el modelo aplicado en la Avenida de Guadalajara, buscando favorecer una ciudad en la que los vecinos dispongan de más espacios para caminar, descansar y disfrutar de su entorno”.

La actuación forma parte, según ha explicado la alcaldesa, de una estrategia para acercar los barrios al centro de Alcalá y mejorar sus conexiones, especialmente entre El Val, Juan de Austria y el casco urbano. En esta misma línea se están desarrollando actuaciones en otros puntos de la ciudad, como Gran Canal, el Paseo del Val, Núñez de Guzmán o Talamanca.

Uno de los objetivos era reorganizar el espacio

Las obras en la calle Teniente Ruiz han permitido reorganizar el espacio de la acera sureste. Se mantiene su anchura, pero se redistribuye la franja de aparcamiento para trasladar allí la zona de carga y descarga. Y se conservan además las dos plazas reservadas para personas con movilidad reducida (PMR), que han sido adaptadas con zonas de aproximación, además de incorporar una nueva zona de estacionamiento para motocicletas.

Las dos aceras han sido repavimentadas y se han renovado y regularizado los alcorques mediante chapas de acero enrasadas con el pavimento.

Por otro lado, también se ha mejorado el firme de la calzada, que presentaba un estado de conservación deficiente y necesitaba una actuación de renovación. Los trabajos han incluido también una intervención integral en la red de saneamiento, con la sustitución completa del colector y de todos sus ramales, una infraestructura que se encontraba al final de su vida útil