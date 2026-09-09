La Universidad de Alcalá da la bienvenida a sus nuevos estudiantes con actividades en sus tres campus

Un año más, la Universidad de Alcalá recibe a los nuevos estudiantes en la Semana de la Bienvenida 2026, que se celebrará del 9 al 11 de septiembre. Serán tres de sus campus -Guadalajara, Histórico y Científico-Tecnológico- los que acogerán las diferentes actividades destinadas para dar a conocer a los recién llegados sobre los servicios, recursos y espacios que pueden disfrutar durante esta nueva etapa universitaria.

La iniciativa contará con puestos informáticos, talleres, actividades y puntos de encuentro que faciliten la acogida y la integración de los nuevos estudiantes, con el principal objetivo de conocer a fondo la Universidad de Alcalá desde dentro.

Qué se realiza en las jornadas de bienvenida

Como en ediciones anteriores, los estudiantes podrán acercarse al Consejo y a las Delegaciones de Estudiantes, que ofrecerán información sobre la representación y los derechos del estudiantado, así como dar a conocer las distintas asociaciones y agrupaciones universitarias relacionadas con distintos ámbitos de la vida universitaria.

A esta oferta se suma una amplia oferta de servicios universitarios, como son las Bibliotecas, el Gabinete Psicopedagógico, el Aula de Fotografía o la Unidad de Atención a la Diversidad, entre otros.

También estarán presentes representantes de distintos órganos y estructuras universitarias, entre ellos el Rectorado, junto con estudiantes y miembros de la comunidad universitaria que podrán resolver dudas y orientar a los nuevos estudiantes durante sus primeros días en la institución.

Las personas participantes podrán conocer de primera mano el funcionamiento cotidiano de la Universidad. Además, a lo largo de las jornadas se desarrollarán distintos juegos y actividades para acercar de manera dinámica la vida universitaria a quienes comienzan este curso su etapa en la UAH.

Consulta donde se celebrarán las distintas jornadas de la Semana de Bienvenida 2026 en la Universidad de Alcalá: