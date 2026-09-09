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GALARDONES

María Zarzalejos recibe el Premio Cervantes Gastronómico 2026 por su trayectoria en la gastronomía española

Especializada en comunicación sobre temas gastronómicos, la periodista ha sido galardonada por su trayectoria dedicada a la difusión del patrimonio culinario español

María Zarzalejos, ganadora del Premio Cervantes Gastronómico 2026

María Zarzalejos, ganadora del Premio Cervantes Gastronómico 2026 / Instagram

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Joaquín de la Aleja

El jurado del Premio Cervantes Gastronómico, reunido esta semana y a propuesta de Alcalá Gastronómica-Fomentur, ha otorgado por unanimidad el galardón a la periodista María Zarzalejos. Un galardón que busca reconocer a personalidades relevantes en el mundo de la gastronomía nacional e internacional, con el fin de contribuir al desarrollo turístico y cultural y promocionar la ciudad de Alcalá de Henares, así como su cultura y su gastronomía.

María Zarzalejo recibirá el premio el próximo 29 de septiembre, durante la gala del Certamen Gastronómico organizada por la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Alcalá de Henares. El jurado ha estado compuesto por el presidente de la Asociación Alcalá Gastronómica, José Vadearcos, la presidenta de la comisión de Turismo de la Asociación de Empresarios del Henares (AEDHE), Olivia Reina, y miembros de la corporación municipal.

La trayectoria de Zarzalejo ha destacado por su plena dedicación a la gastronomía y el patrimonio cultural, además del rigor, la excelencia y el compromiso proyectado en cada uno de sus trabajos relacionados con la cocina española. Es considerada una de las grandes periodistas gastronómicas del país, habiendo convertido la gastronomía en una expresión cultural que aúna cocina, historia, literatura y territorio.

Una trayectoria repleta grandes trabajos y contribuciones a la gastronomía

Autora de catorce libros, su obra ha contribuido a difundir y prestigiar la gastronomía española más allá de las fronteras nacionales. Entre sus publicaciones, se destaca Don Quijote Gastronómico y su colaboración con el Instituto Cervantes. Entre sus principales objetivos, siempre ha estado transmitir el valor de la gastronomía como patrimonio cultural vivo, fortaleciendo la identidad gastronómica de España.

Sin embargo, este no es el único reconocimiento que la periodista a logrado a lo largo de su carrera, también ha recibido el Premio Alimentos de España y el Premio Literario de la Academia Internacional de Gastronomía.

Por su trayectoria, excelencia profesional, innovación en la divulgación y contribución al prestigio de la gastronomía española, María Zarzalejos encarna los valores del Premio Cervantes Gastronómico, siendo una candidata de extraordinarios méritos para esta edición.

Noticias relacionadas y más

La periodista sucede en este galardón a figuras como Isabel Mijares (2017), Rafael Ansón (2018), Mario Sandoval (2019), Isabel Maestre (2021), Pepe Hidalgo (2022), Toño Pérez (2023), Custodio López (2024) y Pepa Muñoz (2025).

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