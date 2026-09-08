El Cerro del Viso destapa nuevos secretos de la ciudad que dio paso a la Complutum de Alcalá

El Cerro de San Juan del Viso vuelve a aportar piezas para reconstruir una parte fundamental de la historia de Alcalá de Henares. Las nuevas excavaciones arqueológicas desarrolladas en este enclave han permitido sacar a la luz una muralla de época carpetana y documentar también un camino prerromano de acceso al asentamiento. Aunque el yacimiento se encuentra actualmente en el término municipal de Villalbilla, su historia está estrechamente ligada a Alcalá y al origen de la antigua Complutum.

El hallazgo se ha producido durante la quinta campaña de excavaciones en el Cerro de San Juan del Viso, unos trabajos impulsados por la Asociación Primitiva Complutum en colaboración con el Ayuntamiento de Villalbilla. La investigación está permitiendo avanzar en el conocimiento de las diferentes etapas de ocupación de este enclave, que posteriormente albergaría la ciudad romana que precedió a la Complutum asentada en el actual término de Alcalá.

Descubierta una muralla carpetana de entre tres y cuatro metros de anchura

El principal descubrimiento de esta campaña es una estructura defensiva que permite confirmar la existencia de una muralla carpetana con una anchura mínima de entre tres y cuatro metros. Según explica el Ayuntamiento de Villalbilla -lugar en el que se ha realizado esta campaña- la construcción cuenta con cimentación asentada directamente sobre el terreno geológico y presenta un posible alzado realizado en tapial.

La intervención ha permitido además documentar un camino de origen carpetano que habría servido para acceder al asentamiento prerromano situado en lo alto de la meseta y que posteriormente fue arrasado por una ciudad romana octogonal.

La ubicación exacta de este asentamiento carpetano se ha determinado gracias a la excavación de un basurero que albergaba restos de un nivel de incendio. Dichos restos corresponden al momento en que la antigua ciudad romana fue desmontada para trasladarla al llano. Durante ese proceso, se excavó bajo los cimientos de las viviendas con el objetivo de recuperar y reutilizar los sillares y otros materiales constructivos. Esta información ha permitido a los investigadores determinar con mayor precisión dónde se encontraba el asentamiento anterior a la ciudad romana.

Nueve años de excavaciones

Para esta nueva fase de investigación, el equipo arqueológico ha ampliado uno de los sondeos abiertos durante la campaña anterior y ha habilitado además una nueva zona de estudio unos metros más al norte. La actuación forma parte de la quinta campaña y tiene como objetivo seguir profundizando en los orígenes y las características del enclave patrimonial.

El descubrimiento se suma así a los trabajos que desde hace años se desarrollan en el Cerro del Viso para conocer la evolución de un enclave fundamental para comprender los primeros pasos de la ciudad romana relacionada con Alcalá. La investigación arqueológica en el cerro comenzó a sacar a la luz parte de sus estructuras en campañas iniciadas en 2017, después de que el proyecto hubiese permitido identificar mediante fotografía aérea una extensa trama urbana.