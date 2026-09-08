La Fórmula 1 de Madrid también dispara la ocupación hotelera en Alcalá: el 82 % de las habitaciones ya están reservadas

La Fórmula 1 aterrizará este próximo fin de semana (11-13 de septiembre) en la capital. La expectación está por todo lo alto y desde la Comunidad de Madrid ultiman todos los detalles para que no falle nada en una nueva gran cita para la región, con un refuerzo de hasta el 250 % en el servicio de Metro.

La fiebre es tal que se espera que unos 80.000 aficionados lleguen desde fuera de la Comunidad de Madrid para asistir al regreso de la Fórmula 1 a Madrid 45 años después. Desde el Ayuntamiento cifran en unas 345.000 personas las que asistirán durante las tres jornadas, y todo ello ha elevado de forma drástica los precios en hoteles, que ya se sitúan en unos 485 euros de media (según un estudio de SiteMinder basado en más de 13.000 reseñas). Esta media supone un encarecimiento del 69,6 % en el mismo periodo del año pasado, 2025.

Algunas grandes gestoras de hoteles como ACHM Hotels espera alcanzar una ocupación del 90 % en sus hoteles del centro.

Los datos de Booking muestran que las parejas son el principal perfil de viajeros que busca alojamiento en Madrid para el fin de semana del Gran Premio, al concentrar el 55,9% del total.

En Alcalá de Henares, el fin de semana completo puede salir a 600 euros

Y es que la alta ocupación y elevados precios del centro de Madrid han hecho que miles y miles de personas se vayan a alojar en diferentes municipios de la capital. Este es el caso de Alcalá de Henares, donde hoteles como PCM Forum Alcalá ya no tienen ninguna habitación disponible ni para viernes, ni sábado ni domingo. Además, desde el hotel explican a este diario que "ha sido tal la demanda que hemos subido un poco los precios". Para el domingo 13 actualmente hay habitaciones disponibles desde los 97 euros (para dos adultos).

Según Booking, el 82 % de las habitaciones ya están reservadas en Alcalá de Henares.

Parador de Alcalá de Henares / Paradores

Otros hoteles de la ciudad complutense como Parador de Alcalá están ocupados tanto viernes como sábado al 70 %, y "algo menos" para el domingo. Explican a este periódico que "hemos recibido reservas de aficionados de muchos países, pero la gran mayoría son de España". Aquí, el precio actual para la noche del viernes en una habitación para dos personas es de 299 euros. Y el fin de semana completo sale a 598 (para dos personas).

Después de la visita del Papa León XIV que tuvo lugar en el pasado mes de junio, Madrid vuelve a albergar otro gran evento, en este caso deportivo. Y según el último informe de PwC esta primera edición dejará en las arcas de Madrid un impacto económico de 467 millones de euros, además de generar 8.850 puestos de trabajo y permitirá recaudar cerca de 83 millones en impuestos y cotizaciones sociales.

Cómo ir desde Alcalá de Henares al circuito de IFEMA

Desde el Ayuntamiento de Madrid recomiendan a todos los aficionados acudir al circuito en transporte público. Las puertas de IFEMA estarán abiertas al público general entre las 8 y las 20 horas durante las tres jornadas.

Y la mejor opción que tienen los vecinos de Alcalá o aquellos que duerman en la localidad durante este fin de semana es coger el cercanías C7 o C2 hasta Nuevos Ministerios y allí la línea 8 de metro hasta la parada Feria de Madrid. Los fanáticos del motor ya cuentan las horas para un regreso histórico, y los hoteles de la capital se siguen frotando las manos.