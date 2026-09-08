¿Qué son los grupos Frassati para la iniciación, inspirados en una “espiritualidad montañera”?

Actualmente, la Iglesia católica atraviesa una crisis de fe que se ha ido acentuando durante las últimas décadas. Cada vez son menos los feligreses que acuden a las iglesias y prestan atención a las homilías, y las directrices del catolicismo ya no tienen la misma influencia que en épocas anteriores, hasta el punto de que algunas personas las desconocen por completo. Lo que desde la Diócesis de Alcalá de Henares denominan “indiferencia religiosa”.

Esta pérdida de influencia no puede atribuirse únicamente al avance de la educación laica, sino que también está relacionada con las tendencias socioculturales de las sociedades actuales. En este contexto, algunos sacramentos, como el bautismo, la primera comunión o el matrimonio, han pasado a ser percibidos en determinados casos como meros actos sociales, desvinculados de su significado estrictamente religioso.

Por esta razón, la Diócesis de Alcalá de Henares, encabezada por el Obispo Mons. Antonio Prieto Lucena, han diseñado los grupos Frassati para impulsar la iniciación cristiana, una forma de vivir la fe y entrar en contacto con ella a través de la “espiritualidad montañera”. Sin embargo, esta es una modalidad poco conocida, pero que a muchas personas le puede resultar bastante curiosa, porque no se trata de la formación en la fe y valores cristianos que se ha impartido tradicionalmente en la Catequesis infantil, sino de alcanzar simbólicamente las cimas de los montes bíblicos.

Cinco cimas con cinco significados distintos

Concretamente, lo que el Obispo de Alcalá de Henares propone con estos grupos parroquiales Frassati es “una herramienta para acompañar la fe de los jóvenes, inspirada en las cumbres de las montañas en la Biblia, que son símbolos del encuentro con Dios”. Así mismo, Prieto Lucena señala que “los grupos Frassati no transmiten la fe cristiana únicamente mediante contenidos, sino acompañando el crecimiento de la persona y en cada etapa de la vida”.

Para ello, los participantes en estos grupos escalarán hasta la cima de los montes Moriah para abrirse al misterio, el Horeb para tomar conciencia de la libertad y la responsabilidad, el Sión para buscar el sentido a la vida, el Tabor para integrar la fe en la vida y al Gólgota para responder al amor ante Dios.

¿Quién fue Frassati y por qué se asocia con la “espiritualidad montañera”?

El concepto de "espiritualidad montañera" viene de san Pier Giorgio Frassati, joven italiano nacido en Turín en 1901 y fallecido con solo 24 años, en 1925. Fue beatificado por Juan Pablo II en 1990 y canonizado el 7 de septiembre de 2025.

Frassati era un apasionado de la montaña y del alpinismo desde joven. Perteneció al Club Alpino Italiano y a la asociación Giovane Montagna y realizaba excursiones y escaladas con sus amigos. Sin embargo, la montaña adquirió además un significado espiritual para él.

Beato Pier Giorgio Frassati, fallecido en 1925 a los 24 años de edad / Diócesis de Alcalá de Henares

Frassati veía la ascensión como una imagen del esfuerzo humano por elevarse hacia Dios, superar las dificultades y alcanzar una meta. Esto explica la famosa expresión que escribió en una fotografía mientras escalaba: “Verso l'alto”, que traducido al español significa “hacía lo alto”.

Antes de la Santa Misa con el Rito de Canonización celebrada el pasado 7 de septiembre del 2025 y, sobre la Capilla Papal, el papa León XIV recordó esta fotografía y relacionó su vida con la idea de “orientarla hacia lo alto”, según los registros publicados por la Santa Sede en el Vaticano. Un concepto que ahora el Obispo de Alcalá de Henares prevé aplicar a los jóvenes alcalaínos, la enseñanza de una “espiritualidad montañera” que alcance las cotas más altas de la fe.