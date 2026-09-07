Cerca de 32.000 alumnos vuelven al cole en Alcalá de Henares: los principales cambios a tener en cuenta del curso 26/27

La vuelta al cole es ya una realidad. Durante este lunes y el próximo martes vuelven a las aulas 31.888 alumnos de Alcalá de Henares, distribuidos en las etapas de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Especial, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. Son, en total, 1.000 escolares más que el año pasado.

Una de las principales novedades del curso 2026-2027 es la ampliación del número de centros que impartirán 1.º de Educación Secundaria Obligatoria. Se suman los colegios Antonio Machado, Espartales y Juan de Austria. Se unen de esta forma a los centros Ernest Hemingway y Nuestra Señora del Val, que ya habían iniciado este proceso el curso pasado.

El objetivo de esta ampliación es ofrecer a las familias más alternativas de escolarización, permitiendo que determinados colegios puedan ampliar su oferta educativa y que el alumnado pueda continuar en el mismo centro durante el primer ciclo de Educación Secundaria.

Un lavado de cara al 70 % de los centros municipales

Y ha sido y será una vuelta al cole más segura y moderna que nunca en la ciudad complutense, gracias a 26 actuaciones en 26 colegios, más del 70 % de la totalidad de los centros de Alcalá (hay 36).

Las obras y trabajos de mantenimiento se concentran principalmente en actuaciones relacionadas con cubiertas, baños, patios, vallados, pavimentos y accesibilidad, con el objetivo de mejorar las condiciones de los espacios educativos y garantizar que los centros dispongan de instalaciones adecuadas para el desarrollo de la actividad escolar.

Una parte importante de estas actuaciones se dirige a los centros con mayor antigüedad. En Alcalá de Henares, 21 de los 28 colegios públicos tienen más de 40 años.

Entre las actuaciones realizadas destaca la intervención en el Colegio de Educación Especial Pablo Picasso, donde se han llevado a cabo diferentes trabajos de mejora y adecuación de las instalaciones. Las actuaciones incluyen la reforma de cuatro baños, la sustitución del suelo de cuatro aulas y del gimnasio, la renovación de una pista deportiva, así como la reparación de rejillas y distintas mejoras de accesibilidad.

Cambio de ubicación de la Escuela Municipal de Adultos

Otra novedad a destacar de este curso 26/27 es el cambio de ubicación de la Escuela Municipal de Adultos (EMA), que se traslada al Zulema. Con este cambio se pretende concentrar en un mismo espacio las actividades que hasta ahora se desarrollaban en diferentes ubicaciones, facilitando la organización de la actividad educativa y mejorando la prestación del servicio. El traslado busca, asimismo, mejorar la accesibilidad, optimizar los horarios y facilitar la atención tanto al alumnado como al profesorado de la Escuela Municipal de Adultos.