Alcalá de Henares volverá a celebrar la Semana Europea de la Movilidad: actividades gratuitas durante siete días

Alcalá de Henares volverá a celebrar la Semana Europea de la Movilidad, que es la principal campaña de concienciación sobre movilidad urbana sostenible impulsada por la Comisión Europea, que este año se celebra bajo el lema 'Movilidad para todas las personas'.

Se celebrará del 16 al 22 de septiembre, y la localidad acogerá de nuevo un programa de actividades gratuitas con el objetivo de promover la movilidad sostenible, inclusiva y saludable.

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Estas serán todas las actividades que tendrán lugar en la ciudad complutense desde el miércoles 16:

Del miércoles 16 al martes 22 de septiembre se desarrollará el Curso 'Aprende a montar en bicicleta', de lunes a viernes, de 18:00 a 19:00 horas, en el Parque O'Donnell.

El sábado 19 de septiembre se celebrará la Jornada “Movilidad para todas las personas” de 10:00 a 14:00 horas, en la Plaza de Cervantes. La jornada contará con diferentes propuestas, entre ellas la actividad de movilidad de Fundación SANDO “¡Muévete y diviértete!”, con circuitos de movilidad dirigidos al público infantil; una unidad móvil expositiva e interactiva con paneles informativos, audiovisuales y un quiz participativo; y “¡Sube a la movilidad sostenible!”, una actividad en el autobús de MONBUS para descubrir formas más sostenibles de desplazarse.

Programación de la Semana Europea de la Movilidad en Alcalá de Henares / Ayuntamiento de Alcalá de Henares

El programa incluye rutas peatonales, el 19 de septiembre la Ruta Corredor Ecofluvial y el 20 de septiembre la “Ruta de los Parques”.

Asimismo, durante la Semana Europea de la Movilidad se desarrollarán actividades especiales de movilidad sostenible con el alumnado del CEIP Miguel Hernández y del CEIP Hemingway, adaptadas al entorno educativo y destinadas a fomentar entre los más jóvenes hábitos de desplazamiento sostenibles.

El martes 22 de septiembre, Día Europeo sin Coches, se realizará el corte del tramo de la calle Gonzalo Torrente Ballester comprendido entre la calle Mariano José de Larra y la calle José Zorrilla con el objetivo de reivindicar el espacio público y promover alternativas al uso del vehículo privado.

Todas las actividades serán gratuitas y es necesario inscribrirse.