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FIESTAS POPULARES

La comunidad peruana crece un 45% en Alcalá de Henares y mantiene vivas sus tradiciones con la Fiesta de la Marinera

El evento reunió a Reinas Internacionales y Campeones mundiales de esta danza, un baile de cortejo cargado de fuerte simbolismo y tradición

Una pareja peruana bailando La Marinera

Una pareja peruana bailando La Marinera / Archivo

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Joaquín de la Aleja

Según el Padrón Municipal de Alcalá de Henares, a comienzos de 2025 había 1.665 personas de nacionalidad peruana empadronadas en la ciudad. En solo dos años, esta comunidad pasó de 1.148 a 1.665 personas, un aumento de 517 residentes, un 45% más. Un dato que refleja la importante presencia de residentes procedentes del país latinoamericano, algo que también se evidencia entre sus festividades, como es la Fiesta de la Marinera.

Durante el pasado fin de semana, esta celebración congregó a cientos de aficionados y profesionales de una de las expresiones culturales más importantes de Perú en Alcalá de Henares. El evento reunió a Reinas Internacionales y Campeones Mundiales de esta danza, consolidándose como una cita que fusiona tradición y belleza.

Un baile de cortejo

La marinera es un baile de cortejo en el que la pareja se comunica mediante movimientos, gestos y el juego de los pañuelos. Los bailarines no suelen tocarse: se acercan, se alejan y se buscan simbólicamente mientras realizan pasos y desplazamientos coordinados.

Uno de sus elementos más característicos es precisamente el pañuelo blanco, que ambos levantan y mueven durante la danza. La vestimenta y los pasos varían según la región y el estilo de marinera.

La marinera es también una forma de transmitir identidad, tradición y sentimiento de pertenencia. Para las comunidades peruanas residentes fuera del país, las actuaciones y escuelas de marinera constituyen además una manera de mantener viva la cultura peruana y transmitirla a las nuevas generaciones.

Convivencia entre diferentes comunidades

Como representante del Ejecutivo Local, se contó con la presencia de Lola López, concejal del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, quien participó activamente en la actividad y puso en valor esta expresión artística peruana ante al público local.

Con esta celebración, el municipio alcalaíno muestra otra de sus facetas más representativas, como es su multiculturalidad. La presencia de distintas comunidades y culturas convierte a Alcalá de Henares en una ciudad diversa y abierta, donde las tradiciones, costumbres y expresiones culturales de sus vecinos enriquecen la vida social y cultural del municipio.

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Este tipo de iniciativas favorece el encuentro entre culturas, fortalece la convivencia y permite que las diferentes comunidades compartan sus raíces y tradiciones con el conjunto de la ciudadanía.

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