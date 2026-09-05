La barba que arrasa entre los jóvenes madrileños y los trucos de un maestro barbero para cuidarla

Algunos la aman y otras la odian. Otros tienen que afeitársela a diario y otros, sin embargo, no tienen e incluso la anhelan. Hablamos de, en efecto, la barba. Hoy, primer sábado de septiembre, se celebra su Día Mundial.

Víctor Reyes es "maestro barbero" y, con 17 años de experiencia, tiene una barbería en la localidad madrileña de Alcalá de Henares. Nos cuenta lo que está de moda entre jóvenes y mayores, consejos para cuidarla en casa... Y los errores más frecuentes entre los hombres.

Las barbas que arrasan actualmente

No lo duda: "La barba italiana y el bigote". La italiana es una barba degradada desde la patilla, y triunfa sobre todo entre jóvenes de 18 a 25 años. Los más mayores suelen pedir "una barba más clásica, sin tanto degradado". De esta última destaca que "es bastante cómoda porque es muy fácil arreglarla en casa, ya que es todo a un número normalmente".

Y lo que está indudablemente de moda, y es fácil comprobarlo en la calle, es el bigote. Este experto cree que la moda se debe a que "ahora se lleva lo clásico de los años 70, la ropa que se vestía por aquel entonces... Y también el bigote, que era frecuente en esa época". Aunque, de momento, "no supera a la barba italiana", que es el rival a batir.

El bigote de los años 70 ha vuelto, cerca de 60 años más tarde / STEFAN PUCHNER / EPA

Consejos de experto para cuidar y arreglar la barba en casa

¡Al loro! Estos son los 'ingredientes' y herramientas imprescindibles para tener nuestra barba de cine:

Champú de barba . "Es como la cabeza, hay que lavarla a diario . Está expuesta constantemente y hay que oxigenarla para que no pique ni aparezcan rojeces", explica.

. "Es como la cabeza, hay que lavarla . Está expuesta constantemente y hay que oxigenarla para que no pique ni aparezcan rojeces", explica. Aceite de barba . Recomienda cuatro gotas al día , y los que tengan el pelo graso dos gotas al día o alternar un día sí y otro no.

. Recomienda , y los que tengan el pelo graso dos gotas al día o alternar un día sí y otro no. Gel de afeitado, ¡y transparente! Esto es para los que usen navaja, y si es transparente mejor, ya que "podrán ver las líneas a la hora de cortarla".

Esto es para los que usen navaja, y si es transparente mejor, ya que "podrán ver las líneas a la hora de cortarla". Y la herramienta que más recomienda es una maquinilla 'trimmer', "para marcar y limpiar, y con cabezales".

Además, recomienda afeitarse después de la ducha porque, con el agua templada o caliente, "la piel se reblandece, se abren los poros y es más agradable el afeitado". E insiste en que es fundamental "limpiarla, lavarla e hidratarla. Casi nadie lo hace y es fundamental para tenerla bonita y en buen estado", afirma.

¿Cómo saber la barba que me queda mejor?

Se puede saber gracias al visajismo, técnica de la estética que estudia las líneas, proporciones y formas del rostro para realzar la belleza natural y equilibrar la expresión facial. Y para Víctor Reyes:

"Si tienes el rostro muy alargado no recomiendo tener volumen en las mejillas ni barbilla ni mentón, para lograr una cara más cuadrada".

no recomiendo tener volumen en las mejillas ni barbilla ni mentón, para lograr una cara más cuadrada". "Si el chico tiene el rostro redondo mi consejo es rebajar la zona de las mejillas y dejar la barba larga en barbilla y mentón".

Ah, y para aquella persona que con 20 años no le hayan salido apenas pelos... "lo va a tener complicado para tener una barba completa", ¡aunque hoy día hay hasta injertos!