Así es la nueva tienda que ha abierto en Alcalá de Henares con perfumes de alta gama a precio de ganga

La franquicia La Botica de los Perfumes continúa avanzando en su plan de expansión en la Comunidad de Madrid con la apertura de un nuevo establecimiento en Alcalá de Henares. La nueva tienda, situada en la Calle Talamanca, 23, nace con el objetivo de convertirse en un nuevo referente para los amantes de la perfumería y la cosmética en la ciudad complutense.

Alcalá de Henares, reconocida como Ciudad Patrimonio de la Humanidad y uno de los principales enclaves comerciales del este de la Comunidad de Madrid, se incorpora así al mapa de expansión de la firma española, especializada en perfumería, cosmética natural y productos de ambientación para el hogar.

Con esta apertura, La Botica de los Perfumes suma ya cuatro nuevas incorporaciones a su red durante 2026, dentro de una estrategia de crecimiento que apuesta por ubicaciones con un elevado potencial comercial y por emprendedores que compartan la filosofía y los valores de la marca.

La nueva tienda de Alcalá de Henares estará dirigida por Lourdes Serrano, emprendedora que cuenta con una amplia experiencia profesional en el ámbito de los recursos humanos y la atención al cliente, donde ha desempeñado diferentes puestos de responsabilidad.

La Botica de los Perfumes tiene sello extremeño

La Botica de los Perfumes nació en Mérida (Badajoz) en 2011, con el objetivo de crear un concepto especializado en perfumería y cuidado personal basado en la cercanía, el asesoramiento y la atención personalizada.

Desde su origen en la capital de Extremadura, la compañía ha experimentado un proceso de crecimiento sostenido que le ha permitido ampliar su presencia a través de una amplia red de tiendas especializadas en España. Además, la marca ha extendido su presencia internacional, con tiendas en la vecina Portugal, y también en Rumanía y Nueva Caledonia.

Este crecimiento ha estado respaldado por un equipo profesional que trabaja desde la Sede Central de Mérida junto a los especialistas que forman parte de las diferentes franquicias. Profesionales de distintas áreas colaboran cada día para ofrecer apoyo a la red y contribuir al desarrollo de la compañía.