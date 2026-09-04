MÚSICA
Lola Índigo llega este sábado a Alcalá de Henares con su único concierto de 2026 en Madrid
La artista actuará este sábado en Alcalá de Henares dentro de los Conciertos de la Muralla con un espectáculo que fusiona música, danza y estética visual
La cantante Lola Índigo, que se ha consolidado como una de las artistas más influyentes del pop urbano español desde su salida de la academia de Operación Triunfo 2017, actúa este sábado en Alcalá de Henares, dentro del programa de Conciertos de la Muralla.
Su proyecto único combina música, danza y estética visual, construyendo un universo propio que ha evolucionado a través de distintas eras conceptuales. Tras conquistar los principales estadios de España con su gira La Bruja, La Niña y El Dragón, superando los 120.000 asistentes, la artista se embarca en un nuevo proyecto por festivales con una puesta en escena renovada y potente.
Los conciertos de Lola Índigo destacan por su impresionante energía y despliegue de medios, que nunca deja a ningún espectador indiferente. Su estilo es más que característica: fusiona la canción de autor con el pop-rock, destacando por letras introspectivas que abordan el amor, el desamor y el empoderamiento femenino con honestidad. Ha colaborado con grandes artistas y ha llenado los principales recintos, demostrando ser una figura esencial que ha trascendido fronteras, ganándose un lugar por su carisma y su inconfundible voz rasgada.
Todavía quedan entradas para el concierto de Lola Índigo
El concierto de Lola Índigo tendrá lugar este sábado 5 de septiembre de 2026 en la Huerta del Obispo de Alcalá de Henares. Las puertas abrirán a las 19:00 horas para los asistentes con entrada Early y a las 19:30 horas para el público general. El espectáculo de la artista granadina está previsto que comience a las 21:30 horas.
Pero la jornada no terminará con el concierto, ya que después habrá una After Party con un DJ Set de Blin Blin. Además, la organización ofrece un seguro de no asistencia gratuito al comprar la entrada a través de la web oficial del evento. En cuanto a los métodos de pago, se podrá abonar la entrada con tarjeta, incluido el Bono Cultural Joven, Bizum y Waylet. También existe la posibilidad de pagar en tres cuotas mediante Floa para compras de un mínimo de 50 euros.
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