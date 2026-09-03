Alcalá de Henares se volcó con el pueblo ceutí, con 8.000 vecinos que abarrotaron la Plaza de Cervantes

En la tarde del pasado miércoles, todo un país habló. Y lo hizo para expresar su máximo apoyo a Ceuta y los ceutíes, frente a la entrada ilegal y masiva que tuvo lugar el pasado 30 de julio de 72.000 inmigrantes en la ciudad española. En Cibeles se reunieron, según el Ayuntamiento, 150.000 personas, y así se hizo en todos los municipios de España, que acudieron a la llamada a las 20:00 horas de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Otro municipio que se volcó con Ceuta fue Alcalá de Henares, con más de 8.000 vecinos que abarrotaron la Plaza de Cervantes, el punto más céntrico e icónico de la ciudad. Dicho acto contó con la presencia de la alcaldesa de Alcalá y presidenta de la Federación de Municipios de Madrid, Judith Piquet, y de la portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz.

Piquet fue la encargada de dar lectura al manifiesto de los ayuntamientos de España en apoyo a Ceuta y a los ceutíes: "Ceuta no está sola. Ceuta: eres y serás siempre España. La frontera de Ceuta es nuestra frontera, la de todos los españoles", señaló.

Entre sus principales reivindicaciones, el manifiesto defiendió la plena soberanía española sobre Ceuta, exigió una respuesta de Estado ante la presión migratoria y reclamó un compromiso firme de la Unión Europea.

Judith Piquet leyó un manifiesto frente a los asistentes / Ayuntamiento de Alcalá de Henares

La respuesta de los vecinos de Alcalá de Henares fue de total solidaridad con el pueblo ceutí. Tras la concentración, Piquet destacó la respuesta de los vecinos y aseguró sentir "orgullo una vez más por esta ciudad. Esto hoy trasciende partidos, trasciende ideologías. No iba de eso, iba de unirnos toda la ciudad a favor de nuestros compatriotas".

Además, explicó que varias personas procedentes de Ceuta presentes en la concentración se emocionaron durante el acto y agradeciaron personalmente el respaldo recibido. "Con eso me quedo como alcaldesa y como alcalaína: orgullo de una ciudad que siempre está al lado de quien más lo necesita".