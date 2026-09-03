Alcalá de Henares invita a descubrir su naturaleza: rutas gratuitas por el Henares, los Cerros y sus parques

La concejalía de Medio Ambiente y Limpieza Viaria del Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha programado una nueva edición de sus ‘Rutas Ambientales’, una propuesta de itinerarios guiados gratuitos que permitirá a la ciudadanía conocer los espacios naturales y zonas verdes de la ciudad.

El programa incluye paseos por parques urbanos y rutas por algunos de los principales enclaves naturales de Alcalá, como el río Henares, los Cerros, las vías pecuarias y diferentes zonas verdes de la ciudad, siempre acompañados por un educador ambiental, según ha informado el Consistorio en un comunicado.

Las actividades permiten conocer la vegetación, la biodiversidad y los valores ambientales de estos espacios. La programación comenzará el 19 de septiembre con una ruta por el Corredor Ecofluvial del Henares, a la que seguirán, el 20 de septiembre, la Ruta de los Parques, y el 27 de septiembre, la ruta Henares a través de los molinos.

Durante los meses siguientes se desarrollarán nuevos itinerarios, entre ellos paseos por los parques de Espartales, Isla del Colegio, Camarmilla, O’Donnell y el Arboreto Dehesa del Batán, además de las rutas de Descansaderos, Ecce Homo, Castillo Árabe y Ruta de las Cigüeñas.

Rutas con diferentes niveles de dificultad y duración

Todas las rutas son gratuitas, requieren reserva previa y cuentan con un máximo de 25 participantes. Las inscripciones pueden realizarse a través de la web municipal. Las rutas presentan diferentes niveles de dificultad y duración, desde los paseos de una hora y media por los parques urbanos hasta recorridos de mayor duración por los espacios naturales del municipio.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento invita a los vecinos a descubrir, conocer y valorar el patrimonio natural de Alcalá de Henares, disfrutando de sus parques, zonas verdes y espacios naturales de la mano de profesionales de la educación ambiental.