Sube ligeramente el paro en Alcalá de Henares: 193 desempleados más al cierre del mes de agosto

El número de personas inscritas como demandantes de empleo aumentó en agosto en comparación con el mes anterior. Según los datos publicados por la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, el paro registrado en Alcalá de Henares pasó de 8.914 personas en julio a 9.107 en agosto, lo que supone un incremento de 193 desempleados, un 2,2% más.

El aumento se produjo tanto en hombres como en mujeres. En el caso de ellos, el número de desempleados aumentó de 3.485 a 3.593, mientras que entre las mujeres el incremento fue ligeramente inferior, de 5.429 a 5.514. No obstante, las mujeres representan así alrededor del 61% del total del paro registrado en la ciudad complutense.

Por sectores, los servicios concentran la mayor parte de las personas desempleadas, con 6.773 registros en las oficinas de empleo, frente a los 6.614 del mes de julio. También aumentó en la industría (883) y en la construcción (665). En cambio, la agricultura fue el único sector que registró un descenso en Alcalá de Henares, al pasar de 33 personas en julio a 29 en el mes de agosto.

02/06/2023 Una mujer entra en una Oficina de Empleo, a 2 de junio de 2023, en Alcorcón, Madrid (España). El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 49.260 personas en mayo en relación al mes anterior (-1,8%) impulsado, sobre todo, por el sector servicios, que concentró el 70% de la caída del desempleo. La contratación indefinida disminuye un 14,4% en el último año y supone el 44,2% del total, mientras que la temporal se reduce un 13,9%. De este modo, al finalizar mayo, el número total de parados se situó en 2.739.110 personas, su menor nivel en este mes desde 2008, según datos publicados este viernes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. ECONOMIA Eduardo Parra - Europa Press / EDUARDO PARRA

Por grupos de edad y sexo, el mayor número de personas desempleadas corresponde a las mujeres de 45 años o más, con 3.285 registros en agosto, seguidas de los hombres de 45 años o más, con 1.967. Entre los menores de 25 años, el paro también aumentó tanto entre los hombres -de 330 a 355- como entre las mujeres -de 287 a 310-.