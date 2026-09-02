DESEMPLEO
Sube ligeramente el paro en Alcalá de Henares: 193 desempleados más al cierre del mes de agosto
El paro registrado en la ciudad complutense asciende a 9.107 personas en agosto, un 2,2% más que el mes anterior, según datos de la Consejería de Economía.
El número de personas inscritas como demandantes de empleo aumentó en agosto en comparación con el mes anterior. Según los datos publicados por la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, el paro registrado en Alcalá de Henares pasó de 8.914 personas en julio a 9.107 en agosto, lo que supone un incremento de 193 desempleados, un 2,2% más.
El aumento se produjo tanto en hombres como en mujeres. En el caso de ellos, el número de desempleados aumentó de 3.485 a 3.593, mientras que entre las mujeres el incremento fue ligeramente inferior, de 5.429 a 5.514. No obstante, las mujeres representan así alrededor del 61% del total del paro registrado en la ciudad complutense.
Por sectores, los servicios concentran la mayor parte de las personas desempleadas, con 6.773 registros en las oficinas de empleo, frente a los 6.614 del mes de julio. También aumentó en la industría (883) y en la construcción (665). En cambio, la agricultura fue el único sector que registró un descenso en Alcalá de Henares, al pasar de 33 personas en julio a 29 en el mes de agosto.
Por grupos de edad y sexo, el mayor número de personas desempleadas corresponde a las mujeres de 45 años o más, con 3.285 registros en agosto, seguidas de los hombres de 45 años o más, con 1.967. Entre los menores de 25 años, el paro también aumentó tanto entre los hombres -de 330 a 355- como entre las mujeres -de 287 a 310-.
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