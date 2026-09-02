2 DE SEPTIEMBRE
Manifestación en apoyo a Ceuta en Alcalá de Henares: a qué hora es, recorrido y calles cortadas al tráfico
Alcalá de Henares se suma a las muestras de solidaridad con Ceuta, que recibió a unas 72.000 personas de forma irregular a finales de julio
Alcalá de Henares se moviliza este miércoles, 2 de septiembre, para mostrar su apoyo a Ceuta ante la "grave" crisis migratoria que atraviesa la ciudad autónoma. La concentración tendrá lugar a partir de las 20:00 horas frente al Ayuntamiento de Alcalá de Henares, en la céntrica Plaza de Cervantes.
La convocatoria pretende reunir a representantes municipales y vecinos de la ciudad complutense para trasladar públicamente su respaldo a Ceuta ante la situación generada por la llegada irregular de miles de personas a la ciudad autónoma.
Según los datos difundidos por el Gobierno de España, alrededor de 72.000 personas accedieron de forma irregular a Ceuta entre el 30 y el 31 de julio, una situación que ha generado una creciente preocupación y que ha motivado distintas muestras de solidaridad desde otros puntos del país.
Ester Muñoz participará en la concentración de Alcalá de Henares
Entre las personas que acudirán a la convocatoria estará Ester Muñoz, portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados. La dirigente popular se desplazará hasta Alcalá de Henares para participar en esta movilización y mostrar su apoyo a Ceuta.
Muñoz estará acompañada por Judith Piquet, alcaldesa de Alcalá de Henares y presidenta de la Federación de Municipios de Madrid, además de representantes municipales y vecinos de la ciudad.
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