¿Cuándo empiezan las clases en la Universidad de Alcalá? Esta es la fecha del curso 2026/2027

Un nuevo curso, el 26/27, está cerca de comenzar en la Universidad de Alcalá (UAH). El curso académico 2026-2027, que será el primero del nuevo rector al frente, Carmelo García, comenzará el 7 de septiembre de 2026 (el 9 de septiembre en el Campus de Guadalajara).

Calendario académico de la UAH para el curso 26/27 Calendario académico de la UAH para el curso 26/27

El primer cuatrimestre terminará el 18 de diciembre, y sus exámenes serán del 8 al 21 de enero de 2027. Por otro lado, el segundo cuatrimestre comenzará el 25 de enero y las clases terminarán el 14 de mayo. Los exámenes de la convocatoria ordinaria serán del 17 al 29 de mayo, y la convocatoria extraordinaria será del 24 de junio al 7 de julio.

Fechas a apuntar en el calendario: los festivos que disfrutarán alumnos y profesores

Los principales periodos no lectivos serán en Navidad, del 21 de diciembre al 7 de enero, y Semana Santa, del 22 al 29 de marzo, además de agosto.

Y los festivos serán los siguientes: para todos los centros, el 12 de octubre, 2 de noviembre, 7 y 8 de diciembre de 2026, y 1 de mayo. También hay festivos locales dependiendo del campus: 9 de octubre en Alcalá, 8 de septiembre en Guadalajara, 18 de septiembre y 9 de noviembre en Madrid, entre otros. Y el 2 de mayo también será festivo en el Campus de Alcalá, Torrejón y Madrid, por el festivo de la Comunidad.

Otra fecha que los alumnos deben marcar en el calendario es la del Trabajo de Fin de Grado (TFG). Las actas de la convocatoria de septiembre deben entregarse hasta el 30 de septiembre de 2027 (en Derecho, hasta el 7 de septiembre). La PAU está prevista para el 1-6 de junio y 29 de junio-1 de julio de 2027, aunque estas fechas están todavía pendientes de aprobación.