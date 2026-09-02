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El carril Bus-VAO de la A-2 todavía no es definitivo: cuándo acabará su 'prueba' y quiénes puedan usarlo
Desde el 10 de agosto el carril está activo de 7 a 9 horas por la mañana y por la tarde de 15 a 17 horas
El carril Bus-VAO de la A-2 está cerca de decir 'hasta luego'. Durante el mes de agosto —y hasta el final de la primera semana de septiembre— ha estado en fase de pruebas para comprobar de primera mano el funcionamiento de los sistemas instalados, además de que los conductores se pudieran familiarizar con la nueva señalización y normas.
Según han confirmado fuentes de la Dirección General de Tráfico (DGT) a la cadena de radio SER Henares, dicho carril quedará "inoperativo" en la segunda semana de septiembre.
Durante agosto, el uso que se le dio fue:
- La primera semana, el carril permanecía operativo entre las 7 y las 9 horas, en ambos sentidos.
- Desde el 10 de agosto, y hasta que termine esta semana, el carril sigue y seguirá activo de 7 a 9, además de entre las 15 y 17 horas en sentido salida de Madrid.
Los que sí pueden, y los que no, usar el carril Bus-VAO
Este carril se habilitó para que en horas punta sea Bus-VAO y, cuando no sea en ese tramo, se convierta de nuevo en un carril de libre circulación. Aunque, eso sí, hasta que se terminen definitivamente las pruebas únicamente podrán usarlo los siguientes vehículos:
- Autobuses
- Vehículos con dos o más ocupantes
- Motocicletas
- Vehículos autorizados
Desde las administraciones públicas hacen un llamamiento a respetar las señalizaciones para que dichas pruebas concluyan con buen resultado y el carril pueda ser definitivo más pronto que tarde.
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