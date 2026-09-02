Alcalá recupera la normalidad tras nueve días de Ferias con un dispositivo especial de limpieza

Alcalá de Henares cerró el domingo 30 de agosto nueve días de Ferias y Fiestas marcados por los conciertos, las actividades de las peñas, la programación cultural y la presencia de miles de personas en las calles. Una intensa actividad que también obligó a reforzar los servicios de limpieza para recuperar cada día los principales escenarios de la celebración.

Durante las fiestas, Valoriza, empresa responsable del servicio de limpieza viaria en la ciudad, desplegó un dispositivo especial para hacer frente al aumento de residuos y a la mayor concentración de público en determinados puntos de Alcalá.

El operativo movilizó hasta 70 trabajadores dedicados específicamente a las Ferias, distribuidos en turnos de mañana, tarde y noche. A ellos se sumó una treintena de medios mecánicos, entre barredoras, baldeadoras, hidrolimpiadoras y camiones recolectores.

Operarios realizan labores de limpieza en el municipio tras nueve días de fiestas / Cedida

La planificación se adaptó diariamente a la programación festiva, con especial atención a los espacios y franjas horarias que registraban una mayor afluencia.

Limpieza al finalizar la fiesta

Aunque el dispositivo permaneció activo durante todo el día, buena parte del trabajo se concentró después de los conciertos, las actividades nocturnas y el cierre del Recinto Ferial.

A medida que el público abandonaba estos espacios, los equipos intensificaban la recogida de residuos, el vaciado de papeleras y contenedores, el barrido y el baldeo de las calles. El objetivo era recuperar en pocas horas unas zonas que, poco antes, habían reunido a miles de personas.

El Recinto Ferial, la Plaza de Cervantes y otros puntos incluidos en el ámbito del servicio requirieron una atención especial durante los nueve días de celebración. La elevada concentración de visitantes obligó a modificar horarios, recorridos y recursos para intervenir tanto durante los eventos como inmediatamente después de su finalización.

Los residuos acumulados en el Recinto Ferial de Alcalá de Henares han sido retirados mediante un dispositivo especial de limpieza / Cedida

De esta forma, los principales espacios festivos podían estar de nuevo preparados a primera hora de la mañana, tanto para el funcionamiento habitual de la ciudad como para afrontar una nueva jornada de Ferias.

Refuerzo en horas de mayor afluencia

El operativo extraordinario no se limitó a las intervenciones nocturnas. Durante las horas de mayor actividad se reforzaron también el vaciado de papeleras y contenedores, la retirada de residuos y la limpieza de las zonas con mayor tránsito de personas.

La combinación de estas actuaciones permitió mantener el servicio de forma continuada durante los nueve días de Ferias, una de las semanas del año en las que más aumenta la actividad en los espacios públicos de Alcalá de Henares.

Operarios realizan labores de limpieza en el Recinto Ferial de Alcalá de Henares / Cedida

Detrás de este trabajo estuvieron los equipos de limpieza y mantenimiento que desarrollaron su labor durante las celebraciones y, especialmente, una vez finalizados los principales eventos. Una tarea poco visible que resulta fundamental para que plazas, calles y recintos recuperen su aspecto habitual en cuestión de horas.

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Con el cierre de las Ferias y Fiestas de Alcalá de Henares 2026 terminó también el dispositivo extraordinario desplegado entre el 22 y el 30 de agosto. Tras nueve días de celebraciones, la ciudad afrontó el lunes la vuelta a la normalidad con sus principales espacios públicos nuevamente acondicionados.