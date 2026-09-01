Kone, la estrella del Alcalá, se marcha al Mérida tras abonar su cláusula de rescisión en el último día de mercado

Golpe duro para el Alcalá. El Mérida, equipo extremeño que milita en Primera Federación, acaba de abonar la cláusula de "cerca de 50.000 mil euros" de Kone, delantero costamarfileño de 23 años y estrella hasta ahora del club rojillo, que llegó en el pasado mercado invernal al conjunto dirigido por Vivar Dorado.

Aterrizó en la ciudad complutense procedente del Radnicki Nis, de la liga serbia, y logró en la segunda parte de la temporada diez goles, metiéndose en el bolsillo tanto al entrenador como a la afición. Destacó en especial por su zancada y poderío físico, lo que le hizo ganarse rápidamente la titularidad.

La dirección deportiva del Alcalá ya trabaja a contracorriente para sustituir esta baja en el último día de mercado y, desde luego, no será sencillo. El debut en liga (Segunda Federación) será en casa, en El Val, este domingo 6 de septiembre frente al Talavera. Y no es una temporada cualquiera. Vuelve a ser ilusionante. El club está en pleno crecimiento y ya el año pasado se quedó a las puertas de los playoffs de ascenso, que vuelve a ser un objetivo ambicioso tanto para la entidad como para la afición. Además, volverán a disputar la Copa del Rey.

Fichajes hasta ahora del Alcalá

A 1 de septiembre, estos son los jugadores que se han incorporado al club:

Adrián Fernández, portero

Marc de Castro, portero

Pablo Moya, defensa

Robles, lateral izquierdo

Jaime Garrido, centrocampista

Ato, centrocampista

Adri Pérez, centrocampista

Kevin Manzano, extremo

Luis Simón, delantero

Manu Ramírez, atacante

Se avecinan horas de trabajo en las oficinas del estadio municipal El Val. Se ha marchado la 'pantera del gol' y, de no traer un sustituto de garantías, el equipo quedará muy mermado en la parcela ofensiva.