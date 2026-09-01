FIN DEL VERANO
Mercadona cambia su horario en Alcalá de Henares desde hoy: estas son las horas de apertura y cierre
La compañía del empresario Joan Roig vuelve al horario habitual, un cambio que se producirá en los 1.600 establecimientos distribuidos por todo el territorio nacional
Joaquín de la Aleja
El comienzo del mes de septiembre representa una serie de cambios en el día a día de la mayoría de los habitantes de la Comunidad de Madrid y, entre ellos, los residentes en Alcalá de Henares. El fin de las vacaciones, la vuelta al cole y a la rutina supondrá tener que adaptarse a nuevos horarios y dinámicas, siendo una de ellas las marcadas por los supermercados y tiendas que suministran a las familias de todo lo necesario para el desarrollo cotidiano, como es Mercadona.
La cadena valenciana modifico sus horarios durante la etapa estival, con el objetivo de amoldarse a las tendencias de consumo en los meses de verano. En junio, julio y agosto, Mercadona ha permanecido abierto de lunes a sábado desde las 09.00 horas hasta las 22.00 horas. En el caso de domingos y festivos, se reducía la apertura y la atención de los clientes llegaba hasta las 15.00 horas. Un horario que desde hoy, martes 1 de septiembre, no continuará vigente.
El nuevo horario de septiembre en Mercadona
Ahora, la compañía de Joan Roig recuperará su horario habitual, es decir, el que mantiene la mayor parte del año. El supermercado abrirá sus puertas de lunes a sábado entre las 09.00 horas y las 21.30 horas. Este cambio también implica que los domingos y los festivos dejarán de ser parte de la jornada ordinaria de estos supermercados.
Lo más importante antes de acudir a cualquiera de las tiendas es comprobar previamente el horario del supermercado de Mercadona más cercano porque puede haber diferencias entre establecimientos. Actualmente, la compañía cuenta con unas 1.600 tiendas distribuidas por el territorio nacional, por lo que consultar la información específica de cada centro puede evitar desplazamientos innecesarios.
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