Alcalá de Henares cerró sus Ferias y Fiestas 2026 con un broche de oro: 6.000 kilos de caramelos y fuegos artificiales

Miles los alcalaínos disfrutaron el pasado domingo del Gran Desfile de Carrozas y del cielo iluminado en colores gracias a los fuegos artificiales, cerrando la noche con broche de oro en la última jornada de Ferias y Fiestas de Alcalá 2026.

Un desfile como ningún otro

El desfile de carrozas estuvo compuesto por 8 carrozas de variada temática infantil y juvenil, 5 comparsas participantes en el concurso organizado por la concejalía de fiestas, en este caso, las peñas El Juglar, Los Jardineros, Los Pichis y Los Reincidentes y la Asociación Cultural de Majorettes Ritmo y Bastón, la comparsa de Gigantes y Cabezudos, Los Pequeñantes, y un gran pasacalles de la asociación cultura «La Burleta», llegados desde Campo de Criptana, con decenas de bailarines que hicieron disfrutar a los vecinos y visitantes junto a tres elementos móviles.

Desfile de Carrozas, Alcalá de Henares / Ayuntamiento de Alcalá de Henares

Asimismo, durante el desfile se repartieron nada más ni nada menos, que 6.000 kilos de caramelos blandos y sin gluten, lanzados y distribuidos por las peñas festivas que acompañaron a la comitiva. Seis toneladas de dulces que volvieron a provocar una de las imágenes más reconocibles de la última jornada de Ferias: pequeños y mayores agachándose al paso de las carrozas para llenar bolsas, bolsillos y hasta improvisados recipientes.

Desfile de Carrozas, Alcalá de Henares / Ayuntamiento de Alcalá de Henares

La comitiva recorrió Vía Complutense desde Luis de Madrona hasta la Glorieta de San Jerónimo de Sola, continuó por la Calle Sebastián de la Plaza, Puerta de Mártires, Libreros y finalizó en la Plaza de Cervantes donde les esperaba la alcaldesa Judith Piquet, el concejal de Fiestas y Tradiciones Populares, Antonio Saldaña y otros miembros del Gobierno y la Corporación municipal.

Estandarte de las peñas de Alcalá / Ayuntamiento de Alcalá de Henares

A la finalización dela cabalgata se procedió a la retirada del estandarte de las peñas del balcón del Ayuntamiento y a cantar el ‘Pobre de mí’.

Fuegos artificiales desde la Huerta del Obispo

Fuegos Artificiales, Alcalá de Henares / Ayuntamiento de Alcalá de Henares

El fin de fiesta corrió a cargo de la reputada y experimentada Vulcano, que diseño un espectáculo pirotécnico único para la urbe complutense, desde un enclave célebre de la ciudad, la Huerta del Obispo. El espectáculo tuvo una duración de más de 13 minutos para disfrutar con la luz y el sonido en el cielo despidiendo una vez más las fiestas alcalaínas.