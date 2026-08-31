Cortes en la Vía Complutense (Alcalá de Henares) por las obras de reparación de aparcamientos: se extenderán hasta esta fecha

A partir de hoy, lunes 31 de agosto al jueves 6 de agosto se llevarán a cabo trabajos de reparación de las juntas de dilatación del aparcamiento subterráneo Complutense II, localizado en frente del supermercado Carrefour.

Las intervenciones afectarán a uno de los principales ejes de circulación de la ciudad durante una semana, y se desarrollarán entre las 07:00 y 20:00 horas.

Durante el periódo de obras se producirán estrechamientos parciales e intermitentes de la calzada en ambos sentidos, especificamente en el tramo comprendido entre la glorieta de San Jerónimo de Sola y la intersección con la calle Ribera.

Los trabajos no implicarán el cierre completo de la avenida, ya que serán ejecutados de manera progresiva y por fases en cada sentido de la circulación. Esta organización permitirá mantener abierta la Vía Complutense y evitar su cierre completo al tráfico mientras avanzan las reparaciones.

Tramos con cortes parciales e intermitentes, Alcalá de Henares / Ayuntamiento de Alcalá de Henares

Prohibido estacionar en las zonas afectadas

Las restricciones de circulación también tendrán consecuencias para el estacionamiento. La Policía Local de Alcalá de Henares ha establecido la prohibición de aparcar en las zonas afectadas que estén debidamente señalizadas, por lo que los conductores que utilicen habitualmente este tramo deberán comprobar la señalización provisional antes de dejar el vehículo durante los días de obra.

La intervención tiene como finalidad reparar las juntas de dilatación del aparcamiento subterráneo Complutense II, por consecuencia de las actuaciones, generará estrechamientos puntuales en la zona.

Asimismo la ubicación concentra aglomeraciones de tráfico procedente tanto del centro, como de los barrios del norte y de diferentes accesos urbanos, por lo que las afecciones pueden repercutir especialmente durante las franjas de mayor circulación.

Recomendaciones de la Policía Local

Las autoridades locales han recomendado encarecidamente a los conductores que sigan las indicaciones de señalización, haciendo hincapié en la conducción prudente, en la reducción de la velocidad al conducir por las zonas afectadas, así como en la circulación prudente para garantizar la seguridad tanto de los conductores como de los demás usuarios de la vía.