¿Qué ha pasado en Nepal? ¿Se pudo haber evitado? Un profesor de la UAH responde, y afirma: "Volverá a suceder en las próximas décadas"

Un gigantesco y atroz desprendimiento de hielo y roca desencadenó hace más de día y medio una enorme riada, entre Nepal y el Tíbet, que recorrió decenas de kilómetros por los valles del Himalaya. Los equipos de rescate, que suman cerca de 13.300 efectivos, trabajan a destajo — y con muchas dificultades—, y el balance provisional deja cifras terribles: 392 muertos y más de 1.400 desaparecidos. Centenares de familiares siguen sin saber nada de muchos de sus seres queridos. Las imágenes son desoladoras.

Según la última actualización de la Autoridad Nacional de Desastres de Nepal (NDRRMA), al menos 910 personas están "sin contacto" o desaparecidas, entre las que se contabilizan 517 ciudadanos extranjeros, 127 nepalíes residentes en el exterior de visita en el país, 85 miembros de los cuerpos de seguridad y aduanas y decenas de residentes locales.

Entre los extranjeros hay cuatro españoles, según confirmó el Gobierno de España, aunque las autoridades nepalíes hablan de tres.

Indudablemente, se trata de un enorme desastre natural del que esta zona tardará mucho en recuperarse. Ahora bien, ¿por qué ha ocurrido? ¿Tiene algo que ver el calentamiento global? ¿Pudo haberse evitado? ¿Volverá a ocurrir?

Son muchas las preguntas y, desde luego, actualmente pocas las certezas. Eugenio Molina Navarro es coordinador del grupo de investigación Agua, Clima y Medioambiente de la Universidad de Alcalá (UAH), y nos explica algunas de las cuestiones.

Afirma que "no hay nada ahora mismo con certeza al 100 %, pero lo más posible es que el detonante de la riada haya sido un colapso de una masa de roca y hielo a 5.000 metros de altitud, y que ha descendido más de 2.000 metros. Toda esa masa, valle abajo en una distancia tan larga provoca lo que llamamos 'peligros en cascada'. Finalmente, acaba generando la riada, cargada además de escombro y sedimento, de tipo 'flash flood', que es una 'avenida relámpago', la crecida súbita y violenta del agua en un río o arroyo".

Qué significa un colapso de masa conjunta de roca y hielo El experto lo explica: "Un colapso es que una ladera, por una razón, pierde su estabilidad, y entonces se descuelga y cae en bloque hacia abajo". Y ello puede suceder por varias razones: "Una lluvia que empape todo ese conjunto de roca y hielo que haga que se vuelva inestable y hace que la ladera vaya hacia abajo

Con el cambio climático los glaciares se retraen hacia arriba, se quedan inestables y se acaban cayendo

Al fundirse el glaciar, van soltando agua lentamente, se va filtrando y hace que masas pierdan también su estabilidad para, finalmente, caer".

Por todo ello prevé que "el número de fallecidos, desgraciadamente, aumente". Una riada, lógicamente, no suele tener esta gravedad, pero aquí se han unido grandes factores como la gran masa de hielo y roca, la altitud desde la que han caído y todos los escombros que se han ido uniendo.

El momento en el que una riada arrasa con todo a su pasa por Rasuwa / EPE

Fue tal la magnitud de la riada que provocó un seísmo que confundió en algunos momentos a los científicos, ya que un terremoto pudo haber sido también la causa del desastre. Pero no, fue la riada la que provocó el movimiento.

El cambio climático no fue la causa, pero no ayudó

Para Eugenio el cambio climático no fue el causante directo, pero "el aumento de las temperaturas favorece al deshielo de los glaciares que hace que ciertas laderas lleguen a ser más inestables y se produzcan estos colapsos.

Otra consecuencia del cambio en el tiempo es la descongelación de los 'permafrost', que son suelos que suelen estar permanentemente congelados y que ahora se están empezando a descongelar, y acaban perdiendo su estabilidad.

¿Se podría haber previsto? ¿Volverá a pasar?

Nos explica que "se puede presuponer una zona de riesgo, pero prever es muy complejo". Y por ello insiste el profesor de la Universidad de Alcalá de Henares en dos cuestiones:

Educar a la población para saber cómo actuar ante este tipo de desastres naturales

para saber cómo actuar ante este tipo de desastres naturales Llevar a cabo una planificación urbanística teniendo en cuenta criterios científico-técnicos relacionados con riesgos geológicos

Y no lo duda: este desastre natural se repetirá, y más de una vez, en las próximas décadas. La zona de mayor riesgo en España sería para él "los Pirineos, aunque a mucha menor escala".

Mientras se esclarece todo sobre este terrible acontecimiento, miles y miles de rescatistas siguen buscando entre escombros a los desaparecidos. Y con esperanzas de encontrarles con vida.