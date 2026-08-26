SUCESO
Alcalá de Henares sufre el atraco de una farmacia a manos de tres individuos en plenas Ferias y Fiestas
Los atracadores asestaron varios golpes al cristal del escaparate del local y sustrajeron la caja registradora, alertando a los vecinos de la zona
Joaquín de la Aleja
Alcalá de Henares ha registrado un robo en una farmacia de la localidad durante la pasada madrugada, coincidiendo con el cuarto día de celebración de las fiestas municipales. Según varios testigos, fueron tres los individuos que accedieron al establecimiento y sustrajeron dinero de la caja registradora que se encontraba en su interior.
En plena noche, los residentes de la calle Brigadas Internacionales del municipio de Alcalá de Henares oyeron fuertes ruidos procedentes de la Farmacia Salud 10, la botica ubicada en esta misma vía, haciendo saltar todas las alarmas en la zona. Los atracadores asestaron varios golpes al cristal del escaparate del local, por donde se adentraron hacia el interior del mismo.
Múltiples destrozos y ninguna pista sobre atracadores
Seguidamente, los vecinos alertaron a la Policía Nacional, desplazando a varios agentes hasta el lugar. A su llegada, comprobaron que los asaltantes ya habían abandonado el establecimiento, llevándose consigo la caja registradora y habiendo causado múltiples destrozos.
La Policía Nacional está recogiendo pesquisas que puedan conducirles hasta los autores del robo. Las declaraciones de los vecinos y el registro de las cámaras de seguridad del local están ayudando a esclarecer la identidad de los atracadores.
La propietaria tampoco permaneció ajena a lo ocurrido, quien acudió de madrugada hasta su negocio para comprobar qué objetos y productos habían sido sustraídos, así como valorar los daños que su farmacia había sufrido a manos de los asaltantes.
Hasta el momento, se contabilizan un cristal roto y la sustracción del dinero de la caja. La propietaria del local continúa durante la mañana de hoy realizando los trámites para formalizar la denuncia en la comisaría de Alcalá de Henares, según ha podido saber este medio.
Este suceso irrumpe en medio de las celebraciones de la Ferias y Fiestas 2026 en la ciudad alcalaína, con cuatro noches más de festejos aún por delante.
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