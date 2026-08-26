Lactancia, ferias sin ruido y lengua de signos: las medidas que hacen más inclusivas las fiestas de Alcalá

Las Ferias y Fiestas de Alcalá de Henares en honor a San Bartolomé no solo llenan la ciudad de conciertos, atracciones y actividades. Esta nueva edición de 2026 ha incorporado también diferentes medidas destinadas a hacer las celebraciones más accesibles e inclusivas. Entre ellas destacan la instalación de una sala de lactancia en el recinto ferial, los denominados ‘Días Sin Ruido‘y la incorporación de un intérprete de lengua de signos en el pregón.

La sala de lactancia es un espacio que está pensado para que las familias con bebés puedan contar con un lugar acondicionado para la lactancia, la alimentación y el cuidado de los más pequeños sin necesidad de abandonar el recinto. La sala permanece abierta todos los días de las Ferias, de 19:00 a 00:00 horas.

Entre los servicios disponibles se encuentran asientos específicos para la lactancia, cambiadores, fregadero con agua caliente y fría y microondas para preparar o calentar alimentos infantiles. También dispone de aire acondicionado, agua mineral y personal de supervisión, atención y mantenimiento durante el horario de apertura. Una medida que busca facilitar que las familias con bebés puedan prolongar su estancia en las fiestas y disfrutar del recinto ferial con unas condiciones más cómodas.

Dos tardes de feria sin ruido

Otra de las iniciativas dirigidas a mejorar la accesibilidad son los Días Sin Ruido, destinados especialmente a personas con sensibilidad acústica. Los días 25 y 26 de agosto, de 19:00 a 21:00 horas, las atracciones del Recinto Ferial evitan la emisión de ruido para que las personas con sensibilidad acústica puedan utilizarlas y disfrutar del ambiente festivo.

La iniciativa se suma al servicio de seguridad acústica contratado por el Ayuntamiento para supervisar los equipos de sonido del recinto y garantizar el cumplimiento de las condiciones acústicas establecidas durante las fiestas. De esta manera, durante dos horas en cada una de esas jornadas se modifica el ambiente habitual de la feria para reducir uno de los principales estímulos que pueden dificultar la participación de personas con determinadas sensibilidades.

Un pregón con intérprete de lengua de signos

La inclusión también ha estado presente desde el comienzo oficial de las fiestas. El pregón de las Ferias de Alcalá de Henares 2026 corrió a cargo de APHISA, la Asociación para la Integración Social de las Personas con Discapacidad Intelectual, coincidiendo con el 50 aniversario de la entidad. El Ayuntamiento justificó esta elección como un reconocimiento a su trayectoria y a su trabajo en favor de las personas con discapacidad y sus familias.

Además, el acto celebrado desde el balcón del Ayuntamiento contó con intérprete de lengua de signos, facilitando el seguimiento del pregón a las personas sordas. La elección de APHISA como pregonera añade, además, un componente simbólico a las fiestas: una entidad dedicada a la inclusión de personas con discapacidad intelectual fue la encargada de abrir oficialmente unas celebraciones que buscan llegar a públicos diversos.