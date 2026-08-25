"Adrenalina pura": Xtreme Challenge 2026 encenderá el motor y acelerará en Alcalá de Henares

La nueva edición 2026 de Xtreme Challenge llega este próximo mes de septiembre a Alcalá de Henares, para retomar una cita que ya tuvo lugar en 2023 y 2024.

El evento motorizado se consolida como una cita ineludible para los amantes de la velocidad y el asfalto reuniendo a más de 1.000 motoristas de toda España, transformando la concentración de pilotos en un evento cumbre de referencia nacional para los aficionados de las rutas de larga distancia, la navegación y el descubrimiento de nuevos destinos sobre dos ruedas.

Fechas, rutas y modalidades

Los motores comenzarán a rugir en la ciudad complutense los días 25 y 26 de septiembre, donde los participantes de la cita motorizada podrán elegir entre tres modalidades de recorrido, adaptadas al perfil del motorista:

Rookie : El recorrido Abarca un total de 350 kilómetros.

: El recorrido Abarca un total de Pro : En esta ruta, el trayecto suma alrededor de 500 kilómetros.

: En esta ruta, el trayecto suma alrededor de Ultra Xtreme: En este trayecto, el trazado comprende una longitud de más de 600 kilómetros.

Cada ruta invitará a los participantes motorizados a conocer este destino desde una perspectiva diferente, ofreciendo trazados configurados específicamente según el nivel de pericia al manillar.

XTREME CHALLENDE ALCALÁ 2023 / Ayuntamiento de Alcalá de Henares

Al día siguiente, el sábado 26 de septiembre, se desvelará el recorrido que los participantes ejecutarán durante el evento.

Asimismo todos los trazados se llevarán a cabo íntegramente por carretera asfaltada. Lejos de la complejidad del 'Off-Road', este firme garantiza un pilotaje más seguro, fluido y confortable, permitiendo a los pilotos motorizados exprimir el máximo rendimiento y la estabilidad de sus monturas, trazar curvas limpias y concentrarse plenamente en disfrutar del paisaje complutense. Al finalizar la jornada cada motorista regresará al punto de encuentro, donde sellará su pasaporte y se preparará para la siguiente travesía.

Zona comercial

XTREME CHALLENDE ALCALÁ 2023 / Ayuntamiento de Alcalá de Henares

Además, esta actividad contará con una gran zona comercial con exposición de marcas, presentación de novedades y contenido en torno al ecosistema motorista. Esta propuesta convertirá durante el fin de semana a Alcalá de Henares en un punto de encuentro para viajeros, aficionados y curiosos del mundo del motor.