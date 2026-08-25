TURISMO
"Adrenalina pura": Xtreme Challenge 2026 encenderá el motor y acelerará en Alcalá de Henares
Dos días de curvas, navegación y rutas secretas sobre ruedas en la cuna del mototurismo, con rutas diseñadas para reducir la fatiga del piloto
Alejandro López Marclay
La nueva edición 2026 de Xtreme Challenge llega este próximo mes de septiembre a Alcalá de Henares, para retomar una cita que ya tuvo lugar en 2023 y 2024.
El evento motorizado se consolida como una cita ineludible para los amantes de la velocidad y el asfalto reuniendo a más de 1.000 motoristas de toda España, transformando la concentración de pilotos en un evento cumbre de referencia nacional para los aficionados de las rutas de larga distancia, la navegación y el descubrimiento de nuevos destinos sobre dos ruedas.
Fechas, rutas y modalidades
Los motores comenzarán a rugir en la ciudad complutense los días 25 y 26 de septiembre, donde los participantes de la cita motorizada podrán elegir entre tres modalidades de recorrido, adaptadas al perfil del motorista:
- Rookie: El recorrido Abarca un total de 350 kilómetros.
- Pro: En esta ruta, el trayecto suma alrededor de 500 kilómetros.
- Ultra Xtreme: En este trayecto, el trazado comprende una longitud de más de 600 kilómetros.
Cada ruta invitará a los participantes motorizados a conocer este destino desde una perspectiva diferente, ofreciendo trazados configurados específicamente según el nivel de pericia al manillar.
Al día siguiente, el sábado 26 de septiembre, se desvelará el recorrido que los participantes ejecutarán durante el evento.
Asimismo todos los trazados se llevarán a cabo íntegramente por carretera asfaltada. Lejos de la complejidad del 'Off-Road', este firme garantiza un pilotaje más seguro, fluido y confortable, permitiendo a los pilotos motorizados exprimir el máximo rendimiento y la estabilidad de sus monturas, trazar curvas limpias y concentrarse plenamente en disfrutar del paisaje complutense. Al finalizar la jornada cada motorista regresará al punto de encuentro, donde sellará su pasaporte y se preparará para la siguiente travesía.
Zona comercial
Además, esta actividad contará con una gran zona comercial con exposición de marcas, presentación de novedades y contenido en torno al ecosistema motorista. Esta propuesta convertirá durante el fin de semana a Alcalá de Henares en un punto de encuentro para viajeros, aficionados y curiosos del mundo del motor.
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