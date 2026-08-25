Obras de asfaltado en Alcalá de Henares: cortes de tráfico en la calle Gonzalo Torrente Ballester a partir de este jueves

A partir del próximo jueves 27 de agosto, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares dará comienzo a una serie de trabajos de mejora y renovación del pavimento en la calle Gonzalo Torrente Ballester.

Esta actuación sobre las infraestructuras urbanas provocará restricciones significativas de circulación provocando afecciones al tránsito vehicular habitual en la zona hasta la efectiva finalización de las labores de reasfaltado.

Obras en Alcalá de Henares, Calle Gonzalo Torrente Ballester / Ayuntamiento de Alcalá de Henares

Vía afectada por las obras

Las labores de acondicionamiento del firme se concentrarán en una de las arterias clave del distrito, dividiéndose la afección del siguiente modo:

Zona de actuación : Calle Gonzalo Torrente Ballester, en el tramo comprendido entre la calle José María Pereda y la avenida de los Jesuitas.

: Calle Gonzalo Torrente Ballester, en el tramo comprendido entre la calle José María Pereda y la avenida de los Jesuitas. Fecha de Inicio: Jueves 27 de agosto 2026.

Jueves 27 de agosto 2026. Impacto en la circulación: Cortes temporales de tráfico, desvíos puntuales y reordenación provisional de la movilidad urbana.

Las obras comprenden el fresado de la capa de rodadura que presenta un notable deterioro, así como la reparación de grietas e imperfecciones en la calzada, para la posterior pavimentación de la calle.

Estas tareas resultan imprescindibles para subsanar el desgaste acumulado por el tráfico continuo y mejorar la seguridad vial del entorno alcalaíno.

Información para residentes: garajes y aparcamientos residenciales

Las restricciones no solo afectarán al tráfico de paso, sino también a la rutina diaria de viandantes y vecinos.

La empresa constructora responsable del proyecto procederá a la colocación de carteles informativos específicos en los puntos estratégicos de la vía:

Aparcamiento en superficie: Quedará prohibido estacionar en las áreas acotadas para permitir el libre paso y maniobra de la maquinaria pesada. Acceso a garajes comunitarios privados: Los accesos a las cocheras situadas dentro del tramo afectado verán restringido su paso en momentos puntuales de la obra.

Se recomienda a los propietarios revisar con antelación las fechas y horarios detallados en los avisos desplegados en portales y garajes para retirar sus vehículos a tiempo y evitar contratiempos.

Recomendaciones de la Policía Local y desvíos de tráfico

Ante las posibles afecciones a la movilidad de la zona, el cuerpo de la Policía Local de Alcalá de Henares insta a la ciudadanía a maximizar la prudencia mediante una serie de pautas básicas:

Respetar la señalización provisional: Atender estrictamente a los paneles circunstanciales, vallas y conos desplegados por los operarios.

Atender estrictamente a los paneles circunstanciales, vallas y conos desplegados por los operarios. Planificar itinerarios alternativos: Utilizar vías perimetrales para eludir los tramos con mayor concentración de obras, especialmente en la intersección con la avenida de los Jesuitas.

Utilizar vías perimetrales para eludir los tramos con mayor concentración de obras, especialmente en la intersección con la avenida de los Jesuitas. Conducción prudente: Moderar la velocidad considerablemente debido a la presencia de personal a pie e intensidad de maquinaria pesada.

Desde el Ayuntamiento de Alcalá de Henares y los servicios de seguridad ciudadana se solicitan disculpas por las molestias temporales que estas obras puedan generar, agradeciendo la comprensión y colaboración de vecinos para agilizar la ejecución de los trabajos.